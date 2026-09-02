Vive la gran fiesta de la música por Canal 5 y ViX

Premios Juventud 2026

La conducción estará a cargo de Carlos Arenas, Ximena Córdoba y Luciana Sismondi

La música latina se viste de gala para celebrar, desde Marbella, España, la vigésimo tercera edición de Premios Juventud, la fiesta que reconoce a lo mejor de la música, la cultura pop y el compromiso social.

Este año el escenario se iluminará con un espectacular despliegue de talento nacional e internacional, con las presentaciones de Ángela Aguilar, Camilo, Christian Nodal, Eladio Carrión, Elvis Crespo, Farruko, Greeicy, Juan Magán, La Oreja de Van Gogh, Manuel Carrasco, Marc Anthony, Mau y Ricky, Santos Bravos, Quevedo, Wisin, Yandel, Natanael Cano, Kenia OS, Kapo y muchas más estrellas de la música.

En la transmisión especial por Canal 5 y ViX, la conducción estará a cargo de Carlos Arenas, Ximena Córdoba y Luciana Sismondi, presentando toda la emoción de la alfombra roja y la gala.

La lista de nominaciones la lidera Carín León con 9 menciones, seguido por Beéle, Kany García y Rauw Alejandro con 7 nominaciones cada uno. Con 6 nominaciones se encuentran Eladio Carrión, Farruko, Karol G, Manuel Turizo, Quevedo, Romeo Santos, Shakira y Xavi, entre otros.

Reconocimiento Agentes de Cambio 2026

Nuevamente Premios Juventud reconoce a figuras internacionales que, por su labor altruista y compromiso social, trascienden el ámbito musical:

Antonio Banderas, por su Fundación Lágrimas y Favores y su labor con la Gala Starlite, donde destaca por su interés en temas de educación y desarrollo comunitario.La Oreja de Van Gogh, por su trayectoria solidaria y que además celebran 30 años con el regreso de Amaia Montero.

Yandel, ícono del reguetón, merece mención especial por su compromiso con las causas sociales, quien ofrecerá una presentación sinfónica exclusiva.

Marc Anthony, el ícono de la salsa, regresa al escenario de los Premios Juventud por su destacada labor con las causas sociales y las nuevas generaciones, quien presentará una mezcla con sus grandes éxitos.