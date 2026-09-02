Envejecer también es vivir: UAEMéx impulsa una nueva mirada sobre la vejez

Toluca, Méx.– El envejecimiento de la población plantea nuevos retos para los sistemas de salud y para la formación de profesionales capaces de atender las necesidades de las personas adultas mayores desde una perspectiva integral. Ante este panorama, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), a través de la Clínica Multidisciplinaria de Salud (CMS), realizará el Taller “Conectando especialidades: la visión gerontológica en el equipo multidisciplinario de salud”.

La actividad busca fortalecer los conocimientos y la sensibilización de la comunidad universitaria y del público en general sobre el proceso de envejecimiento, así como promover una visión de la vejez basada en la dignidad, la salud, la autonomía y la participación activa.

La gerontóloga de la Clínica Multidisciplinaria de Salud, Itzayana Méndez Ramírez, explicó que el taller permitirá acercar a las y los participantes a los principios de la gerontología y comprender la importancia del trabajo multidisciplinario para mejorar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las personas adultas mayores.

Destacó que el envejecimiento poblacional representa uno de los principales desafíos sociales y de salud de la actualidad, por lo que resulta fundamental preparar a las nuevas generaciones para atender las necesidades de una población que alcanzará edades cada vez más avanzadas.

En este sentido, subrayó la importancia de que las universidades impulsen conocimientos que permitan comprender el envejecimiento desde una perspectiva de derechos, autonomía y dignidad, dejando atrás estereotipos que asocian la vejez exclusivamente con la enfermedad, la dependencia o las limitaciones.

Durante el taller se abordarán temas como el edadismo, la nutrición, la valoración gerontológica, el síndrome del cuidador y los cuidados de las personas adultas mayores. Para el personal de la Clínica Multidisciplinaria de Salud también se contempla el análisis dinámico de un caso clínico, con el propósito de identificar estrategias para una atención personalizada.

El taller “Conectando especialidades: la visión gerontológica en el equipo multidisciplinario de salud” se llevará a cabo este 3 de septiembre, a las 12:00 horas, en el aula de la Clínica Multidisciplinaria de Salud de la UAEMéx.

La actividad está dirigida a integrantes de la comunidad universitaria, personal adscrito a la Clínica y público en general. Las personas interesadas pueden consultar las redes sociales de la Clínica Multidisciplinaria de Salud o acudir directamente a sus instalaciones, ubicadas en avenida Jesús Carranza número 205, colonia Universidad, en Toluca, Estado de México.