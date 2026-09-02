CSP viola el 69 constitucional y decide que la glosa del Informe sea en sus mañaneras

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció ayer un nuevo sistema de rendición de cuentas en que la Glosa de su segundo informe se realizará en sus mañaneras. Ahí se presentarán los miembros de su gabinete a explicar alcances y resultados de su Gobierno.

Con ello sustituyó al Congreso, al Senado y Diputados, por sus mañaneras.

Su rendición de cuentas será sin debate ni crítica como sí ocurría en Senado y Diputados. Ahora en lugar de diputados y senadores críticos, y de la oposición, estarán sus “chairo-reporteros” y “yutuberos”.

Con esta decisión, la mandataria anula al Congreso -Senado y Cámara de Diputados- y se brinca al 69 constitucional que obliga al Presidente de la República en turno a presentar cada año un informe por escrito sobre el estado que guarda la administración pública y que establece que los secretarios de Estado comparezcan ante los plenos del Senado y la Cámara de Diputados a rendir informes bajo protesta de decir verdad.

A Luisa María Alcalde, consejera jurídica le tocó ayer inaugurar el nuevo esquema de comparecencias, con un miniinforme en que dijo que en estos 2 años de gobierno de Sheinbaum se han realizado 27 reformas constitucionales y 76 reformas legales “que han permitido recuperar el sentido social de la Constitución”.

Un resumen de lo opuesto

En este contexto sobresale el posicionamiento realizado al abrirse el nuevo periodo legislativo por el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de MC, desde la tribuna de San Lázaro. Ahí dijo:

Nunca ningún gobierno había concentrado tanto poder: la Presidencia de la República, 23 gubernaturas, la mayoría en dos cámaras, dos años con una mayoría calificada -amañada, artificial, inconstitucional con lo que han reescrito la Constitución a su antojo- y además con la mayoría en los congresos locales.

Y así tienen bajo su control al Poder Judicial. Cero contrapesos de los órganos autónomos que también se encargaron de demoler.

Con 8 años en el poder, hay que preguntar: ¿Cuántos años más les faltan para surtir recetas médicas completas; para que la desigualdad en las aulas deje de reflejar la desigualdad en las calles

¿Cuántos años más van a culpar al pasado si ustedes mismos ya son parte de ese pasado?

Si Morena lo ganó todo y teniéndolo todo, ¿qué han resuelto?

La corrupción que juraron enterrar sigue viva y todos sabemos dónde está; el derroche y excesos siguen, solo cambiaron de manos; la violencia sigue, los desaparecidos siguen, la pobreza sigue, la impunidad sigue… y mientras tanto México ha caído del lugar 51 a 62 en competitividad y el desempeño académico en matemáticas, en ciencia, en lectura ha sufrido un grave retroceso.

Pasamos de 10 a 20 billones de pesos de deuda y las nuevas inversiones han caído realmente un 50% del 2018 al 2025.

Todo eso ha demostrado que a Morena y a su 4T el poder absoluto les ha servido para imponer, para controlar, para acumular todavía más poder, pero no les ha alcanzado para resolver lo esencial.

Pero no hay “mañanera” que alcance ni régimen que aguante para tapar la verdad… la de que los aguacateros de michoacano salen a trabajar sin saber si van a regresar; la del quirófano cerrado durante meses en el Hospital Civil de Oaxaca, sin insumos para opera y la de miles de familias de víctimas desaparecidas que siguen esperando inútilmente una respuesta del Estado… la verdad de millones de maestros, de policías, de personal médico que demandan salarios dignos y demandan respeto a sus aportaciones a favor de la nación.

Colosio Riojas recordó que la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia significó un referente, un ejemplo para millones de niñas de que pueden llegar a ser lo que quieran ser. Usted se convirtió en un símbolo, le indicó.

Pero en lugar de marcar un antes y un después, dijo, Sheinbaum hasta ahor ha elegido administrar la herencia en lugar de corregirla, proteger a sus aliados de Morena y 4T en lugar de exigirles cuentas y poner la lealtad a su partido por encima de la justicia, al tiempo de darle más valor a la protección de un movimiento político, hoy ampliamente cuestionado, que a los intereses de la República.

Así es curioso que mientras su administración se autoconsidera el de la transformación, conserva intacto el sistema de privilegios que prometió demoler… que predica austeridad mientras mantienen lujos que tanto criticaron… curioso que se recorte presupuesto a insumos esenciales en escuelas y en hospitales, mientras se levantan obras faraónicas que sirven al ego de unos cuantos y a nadie más. Y es curioso que su Fiscalía, ciega y lentísima para atender las denuncias de las y los ciudadanos, sea ágil ante la persecución de adversarios o de proteger a sus aliados.

Lo curioso entonces termina por ser imperdonable.

Imperdonable, como los fraudes electorales en Papantla y Poza Rica, y las campañas anticipadas de Morena que corren ahora mismo a plena luz por todo el país sin una sola consecuencia, mientras desde el poder se responda con el silencio. Imperdonable, que mientras se condena la conquista de hace cinco siglos, se le recorte año con año a los pueblos originarios el presupuesto en agua, en vivienda y en salud o que en Michoacán asesinen al alcalde de Uruapan ,Carlos Manzo, y que como respuesta Morena y sus aliados prefieran linchar a su esposa Grecia Quiroz, en lugar de hacerle justicia a su familia.

Imperdonable, que mientras Sinaloa vive una crisis de inseguridad y de violencia, desde el poder protejan a Rubén Rocha Moya y a toda su camarilla, miembros de su partido, en lugar de exigirles rendir cuentas. Imperdonable, que tengan en la cárcel, sin sentencia, a tanta gente, pero que cada vez que un señalamiento alcanza a una persona cercana al poder, inmediatamente salgan a justificar y defenderla, no desde un tribunal, sino desde la mismísima “mañanera”.

Imperdonable es que después de ocho años con más poder que prácticamente cualquier otro gobierno todavía pretendan que el país les tenga paciencia en lugar de darles resultados.

Mientras todo esto ocurre, precisó, este Congreso -Senado y Cámara de Diputados- sólo levanta la mano y con ello han aprobado leyes y reglamentos que viene directamente de la Presidencia confirmando con ello que, al limitarse a actuar bajo instrucciones presidenciales, renuncia a la razón misma de su existencia.

En cuanto a amagos y exigencias del exterior, cabe unirse para defender la soberanía, pero que eso requiere que este gobierno deje de simular, dejar de poner a la soberanía como pretexto para dar pie a la impunidad.

Hoy se requiere, precisó, dejar de escoger entre dos falsos caminos: regresar al pasado o resignarse al presente. México merece algo mejor.

Un México que crece mirando hacia adelante, apostando por energías limpias, la innovación, el emprendimiento y una economía capaz de generar prosperidad sin hipotecar el futuro de las siguientes generaciones.

Un México nuevo.

La esperanza no tiene un solo dueño, no se hereda ni se transfiere. La esperanza es de todas y de todos los mexicanos, de millones de personas que creemos que un México nuevo es posible. El porvenir de esta nación no le pertenece a quien acumula más poder, sino a quien construye más futuro.

Es indispensable pasar del monólogo al diálogo, de la autocomplacencia y las excusas a la rendición real de cuentas.

Hoy, hay millones de mexicanos que saben que tener la mayoría no significa tener la razón, que hoy saben que este país no aguanta otro sexenio más en que le pidan paciencia a cambio de nada.

De todos los posicionamientos presentados en San Lázaro, quizá el más certero. Un buen resumen sobre una realidad y de alternativas para superar a un proyecto, el de la 4T, que sin duda, ha fracasado.

Twitter: @_Vizcaino / Facebook

/ https://www.facebook.com/rvizcainoa /

e-mail: rvizcainoa@gmail.com