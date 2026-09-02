La próxima semana, el análisis temático del Segundo Informe de Gobierno: Higinio Martínez

Detalla que también se definirá los funcionarios que asistirán con motivo de la Glosa del documento

El presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, informó que la próxima semana se realizará el análisis temático del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Posteriormente se definirá qué funcionarios asistirán al Pleno o a las comisiones de la Cámara de Senadores con motivo de la Glosa del Informe.

En entrevista con medios de comunicación, al concluir la sesión plenaria de este miércoles, el senador refirió que este asunto lo revisarán los órganos de dirección del Senado de la República.

“Primero será el análisis temático la próxima semana, y de ahí en fuera veremos quién viene al Pleno, quién viene a comisiones o quién, de los principales funcionarios, viene a la Junta de Coordinación Política; pero eso ya lo estamos trabajando la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política”, aclaró.

El acuerdo de la Junta de Coordinación Política, encabezada por Ignacio Mier Velazco, aprobado por la Asamblea en la sesión plenaria de este miércoles, precisa que el próximo 8 de septiembre el Pleno analizará las materias de Política Interior y de Política Económica del Segundo Informe de Gobierno; el 9 de septiembre se analizarán, también en el Pleno, las materias de Política Social y Política Exterior.

El senador Martínez Miranda reconoció que la Sesión de Congreso General, celebrada ayer en el Palacio Legislativo de San Lázaro, fue una demostración de la capacidad de los legisladores para escuchar los planteamientos de todos los partidos.

“Estaba observando y vi cómo nunca una atención de prácticamente todas y todos los legisladores a las intervenciones”, agregó, e insistió en que esa actitud por parte de senadores y diputados fue un ejemplo de lo que debería practicarse en el Congreso de la Unión.

Habrá una ganancia “si hacemos eso y le dedicamos más tiempo al quehacer legislativo, a la fabricación de leyes o modificación de leyes y marco constitucional”, enfatizó Martínez Miranda.