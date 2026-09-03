Morena, comprometido a resolver los delitos de huachicol y la protección a narco

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

«La verdad saldrá a la luz», dice la novena carta enviada por Manuel Roberto Farías Laguna a la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo para pedir su intervención a fin de que les haga justicia, pues se consideran víctimas de irregularidades que intentan hacerlos aparecer, a él y a su hermano Fernando, jefes de una mafia dedicada a la importación ilegal de combustibles, práctica conocida como huachicol fiscal, que ha ocasionado multimillonarias pérdidas al erario federal y, con ello, a todo el país.

Aunque formalmente están bajo proceso judicial, pero sin una sentencia de un juez, en los hechos los hermanos Farías Laguna ya fueron juzgados y sentenciados por sus propios camaradas de la Marina Armada de México, pues fueron degradados y perdieron los altos cargos que desempeñaban en la jerarquía naval Manuel Roberto, vicealmirante, y Fernando, contralmirante.

Manuel Roberto está preso desde septiembre del año anterior, mientras que su hermano Fernando recibió oportunos avisos, con lo cual tuvo oportunidad de realizar los movimientos necesarios para conseguir, ilegalmente, un pasaporte de Guatemala, con el cual viajó a Colombia y luego a Argentina, donde fue detenido por las autoridades locales precisamente por usar documentación falsa, por lo cual pudo ser expulsado sin necesidad de un juicio de extradición y entregado a la Fiscalía General de la República y trasladado a México con respaldo de elementos las fuerzas armadas nacionales e internado en una prisión de alta seguridad.

Dos meses antes de la deportación de su hermano, Manuel Roberto inició su cadena de misivas dirigidas a la presidenta Sheinbaum, sin que se conozca ninguna respuesta, pues no se sabe si esos mensajes son recibidos o leídos por la mandataria, pues tiene un equipo de colaboradores que revisan toda la documentación y sólo le hacen llegar lo que consideran más importante.

En sus cartas, el degradado vicealmirante denuncia irregularidades en su proceso, básicamente la negativa a dar a conocer documentos que la Secretaría de Marina ha resguardado con el pretexto de salvaguardar la seguridad nacional.

Los hermanos Farías Laguna han sostenido también que fueron ellos quienes llevaron ante su tío político, José Rafael Ojeda Durán, el anterior secretario de Marina, al contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien denunció una red de contrabando y su recompensa fue ser asesinado cuando vacacionaba en Manzanillo, Colima, sitio que sólo era conocido por los altos mandos de la Secretaría de Marina (Semar).

Es de mencionar que una de las supuestas irregularidades en el juicio contra los hermanos Farías consiste en que no se ha presentado su tío Ojeda Durán para dar cuenta de esa entrevista con el asesinado Guerrero Alcántar y saber qué medidas correctivas tomó, pues se conoce una grabación donde el almirante ahora en retiro dice que sólo hay dos alternativas: poner en evidencia todo lo ocurrido y afrontar las consecuencias o remover de sus actuales puestos a todos los implicados y enviarlos a sitios lejanos.

Esto último fue lo que, al parecer, decidió el ex titular de la Semar y el asunto quedó lejos de la atención pública, aunque el grupo delincuencial se mantuvo en activo, pues fueron asesinados otros potenciales denunciantes.

En su nueva carta, la novena, enviada a la presidenta Sheinbaum –hecha pública por sus abogados– Manuel Farías insiste en solicitar la entrega de información por parte de la Secretaría de Marina-Armada de para armar su defensa

En su mensaje manuscrito, el exalto mando sostiene:

“Por medio de la presente me vuelvo a dirigir a usted para pedir su intervención ya que es un asunto relacionado con la negativa por parte de la Secretaría de Marina, de la cual su titular el Alm. Raymundo Pedro Morales Ángeles que depende de usted, sigue negando información solicitada como acto de investigación por medio de la Fiscalía General de la República y determinado por audiencia del juez de control, información que se ha requerido desde noviembre de 2025 y Marina ha pretendido reservar por “seguridad nacional” (entrecomillado en el original) hasta la fecha, vuelvo a solicitar su intervención en este asunto ya que la Secretaría de Marina sigue sin acatar ordenamientos judiciales y ministeriales intransijentemente (sic) y siendo usted la superior tanto administrativa como militarmente hablando, le pido haga un llamado al titular de la Secretaría de Marina para que acate las resoluciones que le han requerido, toda vez que son documentos cuyo único objetivo es el de demostrar mi inocencia y a su vez queden al descubierto los responsables que orquestaron esta farsa queriéndome utilizar como chivo expiatorio, porque existe evidencia documental que precisa a personajes relacionados con este asunto y no se les ha requerido ni investigado, personajes que forman parte de sus Secretarías de Estado, Senado de la República y miembros de Morena que en este momento están en busca de cargos públicos.

“Sra. presidenta (sic), la verdad siempre sale a la luz y toda esta farsa que orquestaron alrededor mío, de mi hermano y personal de la Secretaría de Marina pronto saldrá a la luz, yo se lo he denunciado a lo largo de todas las cartas dirigidas a usted, las personas de la Marina que fabricaron esta farsa me utilizaron y utilizaron a la Institución como si fuera una organización criminal para encubrirse ellos mismos, quedará y exhibidos por la propia investigación. Esperando le haga un llamado al titular de Marina a cumplir con los ordenamientos judiciales y ministeriales, me despido de usted enviándole un cordial saludo”.

Como parte esta farsa, como la describe el ex alto mando, es de mencionar que el juez de la causa ha citado al ex secretario Ojeda Durán, pero da la casualidad de que los agentes de la eficiente Fiscalía General de la República no han dado con su domicilio, aunque es bien sabido que habita un hermoso departamento en un edificio frente al idílico mar Caribe y según otras versiones tiene una propiedad en Lomas de Cocoyoc, Morelos.

El ex titular de Marina tiene, además, un buena abogada, precisamente en la persona de la presidenta de la República que, apenas el reciente día 2, dijo que la FGR es la debe determinar si se cita al ex secretario, pero anticipó que “no hay nada que esconder, absolutamente nada”.

“En este caso yo le pedí a la Fiscalía que pudiera presentar, así como presentó otros casos recientes, que en este caso pudiera presentar cómo era la red del huachicol en su momento. Y es una primera presentación la fiscal”, agregó la mandataria que a pesar de todo deja en pie muchas dudas.

Mientras tanto, la bancada del PAN en la Cámara de Diputados presentó en su primera sesión una iniciativa para reformar las leyes penales para establecer la prisión perpetua a los funcionarios públicos coludidos con miembros del crimen organizado.

Es poco probable que la iniciativa prospere, pues no tiene el respaldo del bloque oficialista, en donde no se acepta que hay colusión entre miembros de su gobierno con organizaciones criminales. De cualquier forma conviene conocer algunos de los argumentos expuestos por el diputado José Manuel Hinojosa Pérez al presentar la iniciativa a nombre del partido azul.

“Es doloroso reconocer que el país vive una crisis de seguridad como nunca se había enfrentado, gran parte de la responsabilidad de este problema es de los políticos que recibieron dinero del crimen organizado para financiar sus campañas y ahora trabajan para ellos…

“…Las y los políticos que recibieron dinero de procedencia desconocida, como Rocha Moya, o los sobres amarillos de Pío López Obrador, y que nos pusieron en una situación de ingobernabilidad que ha escalado y alcanzado lo más valioso que todos tenemos, la vida, la libertad y la familia”.

Por lo anterior, el legislador panista sostuvo: “proponemos la pena máxima para todos aquellos políticos que hagan alianzas con el crimen organizado no vuelvan a ver la luz del sol. Necesitamos rescatar a México de las manos de quienes lo entregaron al crimen organizado y la mejor forma de hacerlo es con todo el peso de la ley.

Es tiempo de que Morena deje de solapar a narcopolíticos y les someta a la justicia…

…“Proponemos que las alianzas entre políticos y personas del crimen organizado sean sancionadas como delito equiparable a traición a la patria”.