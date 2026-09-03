La asistencia social continuará en Naucalpan, dice David Parra Sánchez

En beneficio de las familias más vulnerables

Por Arturo Baena

Naucalpan, Méx.- David Parra Sánchez, presidente de la asociación civil Proyecto Social Naucalpan, reafirmó su compromiso de dar continuidad ininterrumpida a las Jornadas Médico-Asistenciales en beneficio de las familias más vulnerables de este municipio

El líder social destacó que el objetivo prioritario es cuidar la salud de los sectores más vulnerables (niños, jóvenes y adultos mayores) y fortalecer el tejido social a través de la unidad familiar y comunitaria.

Parra Sánchez, recordó que estos despliegues itinerantes acercan servicios gratuitos directamente a las comunidades como en las colonias Loma Colorada y San José de los Leones, La Ahuizotla, entre otras.

«Estas caravanas de salud buscan sumar voluntades ciudadanas y disminuir el rezago en atención médica por ello reiteró mi compromiso social de que este tipo de actividades continuarán en todo el territorio de manera gratuita», concluyó.