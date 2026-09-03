Impulsar el bienestar de familias, prioridad, afirma Rosa Espinoza

Recorrido por Coacalco

Coacalco.- Méx. Desde luego que desde Movimiento Ciudadano (MC) seguiremos luchando por espacios en donde podemos impulsar el cuidado del medio ambiente, la salud, la paz, la educación, las mujeres, por los adultos mayores, las libertades y el futuro de las familias de nuestro municipio. .

Así lo expresó Rosa Espinoza, coordinadora municipal de ese instituto político al continuar su recorrido por todo el territorio escuchando y atendiendo las demandas ciudadanas.

Recordó que MC se encuentra estructurando su estrategia en Coacalco rumbo a las elecciones municipales de 2027, buscando posicionarse como una alternativa competitiva frente a los bloques tradicionales.

Y es que, aunque el proceso electoral formal está por iniciar, el partido naranja ya ha comenzado a definir sus liderazgos locales y en los cuales, Rosa Espinoza no es la excepción.

De acuerdo con los análisis sobre la proyección del partido naranja para el Estado de México, consistirá en concentrar esfuerzos en municipios urbanos clave, capitalizando el descontento de los bloques tradicionales y abriendo las puertas a liderazgos ciudadanos o perfiles competitivos.