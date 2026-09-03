Son tangibles los resultados de seguridad en Naucalpan

Mayor presencia policial

Naucalpan, Méx.- De acuerdo con los datos proporcionados por la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA), Naucalpan se posiciona como el municipio con la mayor reducción en materia de robo de vehículos, resultado de una estrategia de seguridad que ha fortalecido la presencia policial y el trabajo operativo en todo el territorio.

Al realizar una comparación de periodos equivalentes, de enero a agosto de los años 2023 y 2024 frente a 2025 y 2026, los resultados muestran una diferencia contundente. En 2024, Naucalpan se encontraba en el segundo lugar en la entidad con la mayor tasa en incidencia de robo de vehículos. A julio de 2026, Naucalpan registró una disminución del 47%, la más baja desde 2022.

Durante 2025 y 2026, correspondientes a la actual administración, Naucalpan acumula 52 días en los que no se registró un solo robo de vehículo. En contraste, durante los mismos periodos de 2023 y 2024 se registró solamente un día sin robo de vehículo.

Así Naucalpan consolida resultados en seguridad, disminuye el robo de vehículos asegurados en 47% al mes de julio, a la vez que, pasó de registrar este delito todos los días a acumular 52 jornadas con cero robos de vehículos, lo que representa un avance sustancial en uno de los delitos que durante años más afectó el patrimonio y la tranquilidad de las familias naucalpenses.

Durante la administración anterior llegó a presentarse una jornada con 30 vehículos robados en un solo día, cifra que contrasta de manera contundente con los periodos actuales en los que Naucalpan ha logrado cerrar jornadas completas sin registrar un solo caso.