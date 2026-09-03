Aprueban en Tlalnepantla justicia cívica para jóvenes

Tlalnepantla, Méx.- Avalan las reglas y la segunda convocatoria del programa “Juventudes Haciendo Historia 2026” para fortalecer el desarrollo de la juventud local y se emitió convocatoria pública para seleccionar hasta cinco plazas de secretarias y secretarios cívicos, además de cubrir una vacante de juez cívico. Aprueban estímulo para movilidad académica internacional hacia Eslovenia y un nombramiento dentro de la administración municipal.