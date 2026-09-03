Diputados van por más impuesto a la cerveza para recaudar 6,500 mdp

Hospitales y aseguradoras, en la mira

También buscan gravar alimentos con alto contenido de sodio como aderezos y sopas instantáneas

Integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados analizan aumentar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a la cerveza, un ajuste que permitiría recaudar unos 6,500 millones de pesos adicionales.

La propuesta forma parte de las conclusiones del Grupo de Trabajo sobre Tratamiento Fiscal a la Producción de Destilados y Otras Bebidas Alcohólicas presentadas por Vanessa López Carrillo, legisladora del PT.

La diputada sostuvo que existe una “profunda asimetría” en la carga tributaria del sector, pues la cerveza representa el 93.1% del volumen de bebidas alcohólicas comercializadas en México, pero aporta el 63.3% de la recaudación del IEPS.

En contraste, los destilados concentran el 6.3% del volumen y generan el 33.3% del gravamen, mientras que el vino supone el 0.6% del mercado y aporta el 3.5% de la recaudación, según los datos expuestos.

“En términos prácticos, este ajuste representaría aproximadamente entre 60 centavos y un peso por cerveza, dependiendo de su precio y presentación”, afirmó López Carrillo, quien calificó el incremento como un esfuerzo moderado debido al tamaño del mercado cervecero.

Bajo el escenario recomendado por el grupo de trabajo, la recaudación conjunta por IEPS e impuesto al valor agregado (IVA) subiría de 140,586 millones de pesos a 147,037 millones, un aumento del 4.6%.

La legisladora argumentó que el ajuste debe concentrarse en la cerveza porque domina ampliamente el mercado, mantiene una trayectoria de crecimiento y cuenta con una escala y capacidad económica mayores que otros segmentos de bebidas alcohólicas.

El grupo sostuvo además que las dos principales cerveceras que operan en México pertenecen desde hace más de una década a corporaciones globales, mientras pequeños productores nacionales enfrentan capacidades financieras y condiciones de competencia diferentes.

Actualmente, la Ley del IEPS establece una tasa del 26.5% para bebidas alcohólicas y cerveza con graduación de hasta 14 grados, del 30% para aquellas de más de 14 y hasta 20 grados, y del 53% para las superiores a 20 grados.

El planteamiento todavía deberá incorporarse, en su caso, a la discusión legislativa del paquete económico de 2027, que se inicia este 8 de setiembre en la Cámara de Diputados.

Aumentos y actualizaciones

Asimismo, un grupo de diputados de Morena propondrá aplicar impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a alimentos con alto contenido de sodio, como aderezos y sopas instantáneas.

En entrevista, el presidente de la comisión, Carol Antonio Altamirano (Morena), dijo que si bien no se espera que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicite a la Cámara avalar nuevos impuestos, sí se espera que “algunos puedan actualizarse”.

“De inicio hablamos de un paquete económico que no va a mover los impuestos estructurales. Segundo, no hay nuevos impuestos y será un paquete económico que cumplirá el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum de reducir el déficit”, indicó.

Expuso que aun cuando se estima la “actualización” de algunos gravámenes, será en el mismo sentido que el año pasado, cuando se aumentaron las tasas a las bebidas azucaradas.

En la mira, hospitales y aseguradoras

Por su parte, el diputado priíita Jericó Abramo Masso informó que ya se concluyó el proyecto de dictamen para acotar los abusos de hospitales privados y empresas que venden seguros médicos, sector donde hay “una mafia que ha generado incrementos irracionales de precios”.

Parte central de la reforma obligaría a los hospitales a publicar los costos de sus servicios e incluir la figura de portabilidad, para que los pacientes puedan ser atendidos por sus médicos en cualquier nosocomio, explicó el legislador del tricolor.

Actualmente, dijo, los hospitales privados no publican sus precios y los pacientes y sus familias se enteran del costo cuando van a salir, opacidad que permite a las aseguradoras incrementar sus tarifas.

Detalles de la propuesta sobre elevar el IEPS

Aumento de precio: Se estima que el incremento en el costo de la cerveza para el consumidor sería de entre 60 centavos y un peso por unidad.

Recaudación esperada: El ajuste busca obtener cerca de 6 mil 500 millones de pesos adicionales.

Justificación: Los legisladores señalan que la cerveza concentra más del 94% del mercado de bebidas alcohólicas en el país, pero aporta una proporción menor de recaudación en comparación con los destilados, bajo el argumento de proteger la salud pública y equilibrar el gravamen.

Productos adicionales: La discusión también contempla incluir un impuesto a alimentos procesados con exceso de sodio, como sopas instantáneas y frituras.

Estatus legal: No hay un aumento aprobado todavía; las medidas se debatirán y definirán durante el proceso legislativo del presupuesto.