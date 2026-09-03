El Cirque du Soleil llega a Querétaro en septiembre con su espectacular producción “ECHO”

La producción, escrita y dirigida por Mukhtar Omar Sharif Mukhtar y con la dirección creativa de Chantal Tremblay

Por: Asael Grande

La magia, la innovación tecnológica y el arte circense del Cirque du Soleil aterrizan por primera vez en Querétaro con su aclamada producción “ECHO”. El prestigioso espectáculo internacional ofrecerá una temporada exclusiva que se extenderá hasta el 27 de septiembre de 2026, bajo la icónica Gran Carpa Soleil, instalada en el Infield del Autódromo de Querétaro.

La producción, escrita y dirigida por Mukhtar Omar Sharif Mukhtar con la dirección creativa de Chantal Tremblay, reúne en escena a un elenco multicultural de 53 artistas provenientes de 19 países. A través de una narrativa poética, “ECHO” explora la interconexión entre la humanidad, el reino animal y el mundo natural.

La historia sigue a Future, una joven que encarna la esperanza y la conciencia de la juventud actual, y a su leal compañero canino Ewai. Ambos descubren un misterioso cubo monumental de 22 pies de altura —equivalente a un edificio de dos pisos— que gira, flota y detona la narrativa visual del show. A lo largo de la función, los protagonistas conviven con animales antropomórficos vestidos completamente de blanco, quienes representan la biodiversidad de la Tierra y el delicado equilibrio del planeta.

Con una duración total de 125 minutos (que incluye un intermedio de 25 minutos), el espectáculo ECHO, que promete ser uno de los hitos culturales y de entretenimiento más importantes del año en el Bajío mexicano, alberga una amplia gama de personajes únicos:

Future, quien brilla como un faro de esperanza encarna la energía y la conciencia infinitas de la juventud de hoy; Ewai The Dog, trae una alegría conmovedora al escenario con una energía ilimitada en movimiento y una alegría contagiosa; este fiel compañero está lleno de sorpresas, siempre listo para saltar a la acción con la cola meneando y un gran corazón.

Los animales de papel son la representación antropomórfica de la biodiversidad de la Tierra, cobran vida en ECHO con delicada gracia y fantasía; sus intrincados diseños y suaves movimientos cautivan al público, creando un mundo de imaginación en movimiento y asombro. Todas vestidas de blanco, estas criaturas frágiles pero resistentes encantan a todos.

El Cartógrafo es una figura sabia, maestro de la exploración, que guía a Future en su viaje con su inmenso conocimiento. Con mapas en mano y espíritu de aventura, este personaje traza nuevos caminos e influye en el mundo.

Double Trouble actúa como alivio cómico y representación de la industrialización en el programa, electrifican el escenario con su energía sincronizada y su comportamiento dinámico. Este dúo es un torbellino de diversión, rebotando entre sí con una sincronización perfecta y un entusiasmo infinito. Su juguetona rivalidad y sus travesuras de palmadas en las rodillas generan una explosión de emoción que mantiene al público entretenido. Su objetivo gira en torno a las cajas que llevan y persiguen durante el espectáculo, hasta que finalmente ponen sus ojos en las cajas que forman el Cubo.

Muchas más criaturas y personajes habitan el mundo de ECHO, como The Fireflies, The Fossorial, y The Color Paper People. Un elenco vibrante de personalidades y atributos distintos son piedra angular de la construcción del mundo ECHO, cuyos personajes humanos conviven con animales antropomórficos, vestidos de blanco de pies a cabeza, creando un ecosistema como ningún otro.

El viaje de los protagonistas, a medida que aprenden de sus encuentros a lo largo del camino, los lleva a encontrar cómo restablecer el equilibrio y restaurar el CUBO a su estado anterior. A medida que los personajes del programa se unan, en una unión simbiótica, podrán proteger el hogar que comparten: La Tierra.

En el espectáculo se pueden ver otros actos de acrobacia aérea como el trapecio de Washington y postes chinos suspendidos. Hair Suspension, una verdadera muestra de los límites del cuerpo humano, es una deslumbrante muestra de fuerza y gracia. Los artistas flotan sin esfuerzo, suspendidos de sus cabellos, tejiendo con elegancia; combinado con la energía dinámica de las correas aéreas, este acto es una mezcla cautivadora de belleza, coraje y arte aéreo alucinante.

El acto de Banquine y Human Cradle en ECHO es una clase magistral de trabajo en equipo y confianza. El grupo muy unido de artistas se lanza al aire, atrapados en el momento perfecto en una cuna humana. Este acto dinámico muestra una fuerza y precisión increíbles, ya que crean imponentes estructuras humanas, emocionando al público con cada atrevido salto.

Contorsión y Dislocación traspasan los límites de la flexibilidad humana en una extraordinaria exhibición de fisicalidad. El Excavador se retuerce y se dobla de maneras imposibles, creando formas hermosas y surrealistas. El acto de Double Slackwire es una muestra atrevida de habilidad y equilibrio.

Los artistas realizan con gracia acrobacias sobre líneas flojas, una encima de la otra. Con cada paso y truco, desafían la gravedad y la lógica, creando un espectáculo espeluznante y espeluznante que deja al público sin aliento. Lo que interpretan es tan importante como los actos mismos. El misterioso CUBO en el corazón del espectáculo, que es esencialmente del tamaño de un edificio de apartamentos de dos pisos, gira sobre su pivote central y se mueve del fondo al escenario, como si estuviera flotando sobre el escenario.

ECHO, una historia sobre la conexión, la intención y las uniones simbióticas entre los humanos y el reino animal, es impulsado por el poder del cambio, la esperanza de la juventud y el valor de la empatía. El vigésimo espectáculo bajo la Gran Carpa de Cirque du Soleil trae visuales audaces y una estética única en gira, contando con una banda sonora oficial que captura la esencia de la profundidad emocional del show, mientras eleva sus asombrosas acrobacias y narrativa con voces en vivo e intrincadas armonías. vLleno de personajes vibrantes, música inspiradora, luces y proyecciones sorprendentes, además de hazañas acrobáticas nunca vistas, ECHO invita a la audiencia a un viaje a través de un universo de maravillas y posibilidades infinitas.