Tren “El Insurgente” supera los 25 millones de pasajeros en Edomex

Segundo Informe de Sheinbaum:

La cifra coloca a este corredor ferroviario entre las principales obras de transporte de pasajeros del país



Más de 25 millones de pasajeros han utilizado el Tren Interurbano El Insurgente desde su puesta en marcha, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su Segundo Informe de Gobierno, en el que estuvo presente la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez. La cifra coloca a este corredor ferroviario entre las principales obras de transporte de pasajeros del país.

El recorrido conecta la capital del país con el Valle de Toluca y registra cerca de 140 mil usuarios diarios.

Con 58 kilómetros y siete estaciones, el sistema enlaza Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec, Lerma, Santa Fe, Vasco de Quiroga y Observatorio. Su conexión con la red de transporte de la Ciudad de México incluye las Líneas 1 y 12 del Metro, la Línea 3 del Cablebús, la red RTP, el CETRAM Observatorio y la Terminal de Autobuses del Poniente.

La operación contempla una flota de 16 trenes, cada uno con capacidad para 719 pasajeros. El servicio también cuenta con elevadores, guías táctiles, bahías de ascenso y descenso, además de espacios destinados a adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.

En el Estado de México, El Insurgente representa una de las principales conexiones ferroviarias para los traslados entre el Valle de Toluca y la capital del país, con impacto directo en los tiempos de viaje y en la movilidad metropolitana.