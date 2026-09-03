El Tri continúa haciendo historia

Con su gira “Adicto Al Rocanrol”

A pesar de la situación migratoria en EU, el público rocanrolero acudió al llamado del peculiar de … ¡Qué viva el Rocanrol!

El TRI demostró una vez más por qué sigue siendo la banda más emblemática del rocanrol hecho en México, conquistando nuevamente California con tres SOLD OUT consecutivos el pasado fin de semana.

De la mano de Azteca Music Group y Live Nation Concerts, la gira “Adicto al Rocanrol” llegó con la energía e irreverencia de Alex Lora a tres de los escenarios más importantes del estado, reuniendo a más de 12,000 personas que celebraron y “rocanrolearon” sin parar durante casi tres horas.

El pasado viernes 28 de agosto, «Adicto al Rocanrol » llegó al House of Blues de Anaheim, donde EL TRI recibió por cuarta ocasión la simbólica Patineta del SOLD OUT, que es la manera que acostumbra el venue para agradecer y reconocer a los artistas que abarrotan el lugar.

La celebración continuó al otro día en Inglewood, el sábado 29 de agosto, en el YouTube Theater, donde miles de fanáticos rocanrolearon esa noche reventando el lugar completamente.

Y el cierre de este histórico fin de semana fue el domingo 30 de agosto en San José, con un tercer SOLD OUT en el San Jose Civic.

Más de 12 mil fanáticos “Fueron Felices” pues se dieron cita en los tres diferentes escenarios para reunirse y poder bailar, gritar, brincar y corear temas como Triste Canción, Perro Negro, ADO, Pobre Soñador, Las Piedras, Chavo de onda, entre otros, logrando un desahogo que solamente EL TRI les puede dar.

La música y las rolas de Alex Lora siguen trascendiendo, llegando a un público cada vez más joven y de todas las edades que asiste a sus presentaciones.

Más de cinco generaciones de seguidores se han identificado con sus canciones encontrando una voz, una historia y una forma de vida, consolidando una conexión única entre el artista y su público.

Alex Lora expresó su agradecimiento a todos sus seguidores que, década tras década, han acompañado su trayectoria y han mantenido vivo el espíritu del rock mexicano.

“Gracias a toda la raza que ha estado conmigo durante cinco generaciones”. Ustedes son los que mantienen vivo mi rocanrol”, expresó Alex Lora, quien continúa celebrando junto a su público una historia musical que ha traspasado fronteras.

Después de este exitoso fin de semana en California, Alex Lora y EL TRI continuarán llevando su rocanrol a distintas ciudades de Estados Unidos.