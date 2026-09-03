Siddhartha sintoniza su “radio nostalgia”

En un Palacio de los Deportes a reventar

El cantautor presentó este jueves su séptimo álbum de estudio ante un Palacio de los Deportes agotado; este viernes repetirá la hazaña con un segundo sold out y un repertorio diferente

Nostálgico, pero anclado en el presente, Siddhartha convirtió la primera de sus dos noches en el Domo de Cobre en una celebración de la memoria, la música y el camino recorrido. “Radio Nostalgia” es el corazón de una etapa que también mira hacia un reto mayor: el Estadio GNP Seguros en 2027.

Hay recuerdos que no pesan: acompañan. Siddhartha ha hecho de esa idea el pulso de su nueva etapa musical. Este jueves 3 de septiembre, el cantautor llevó “Radio Nostalgia”, su séptimo álbum de estudio, al Palacio de los Deportes, donde se presentó ante un lleno total en la primera de dos noches agotadas. Este viernes 4 volverá al escenario del Domo de Cobre para completar un doble sold out que confirma uno de los momentos más sólidos de su carrera.

Un día antes, desde el mismo recinto y mientras avanzaban los preparativos del montaje, el músico explicó ante los medios que su relación con la nostalgia no nace de la tristeza, sino de la capacidad de valorar lo vivido sin dejar de habitar el presente.

“Me parece que el pasado es algo que evidentemente podemos voltear a ver, pero yo soy una persona del presente. Me gusta estar parado aquí y ahora, no asumir ni echar las culpas a nada que haya sucedido antes”, expresó.

Para Siddhartha, volver a una canción también significa regresar por unos minutos al instante que la originó. Sobre el escenario, esos recuerdos adquieren otra dimensión al ser compartidos con miles de personas. Esa conexión es, precisamente, uno de los ejes de “Radio Nostalgia”: mirar hacia atrás sin quedarse atrapado ahí.

UN DISCO PARA ESCUCHAR DE PRINCIPIO A FIN

El álbum, lanzado el 31 de julio, está integrado por diez canciones y fue construido durante cerca de dos años. En su proceso creativo, Siddhartha privilegió la intuición y permitió que las canciones encontraran su propio camino. El resultado combina los ambientes electrónicos que han marcado su sonido con nuevas texturas e instrumentos.

El propio músico ha comparado la experiencia de escuchar el material completo con abrir un álbum de fotografías: cada canción captura un estado emocional y, en conjunto, construyen un recorrido por la gratitud, la esperanza, el perdón y la valentía.

Por eso defiende la escucha del disco como una obra completa y no únicamente como una colección de sencillos. En tiempos dominados por la inmediatez, Siddhartha reivindica la posibilidad de detenerse: para él, la música sigue teniendo un valor esencial como compañía.

DOS NOCHES, DOS EXPERIENCIAS

El concierto de este jueves dio prioridad a las canciones de “Radio Nostalgia”, sin olvidar los temas que han acompañado distintas etapas de su discografía. La segunda presentación, programada para este viernes, tendrá un setlist distinto, con la intención de que quienes asistan a ambas fechas vivan dos experiencias diferentes.

“Para mí un concierto es como una celebración de amigos”, explicó el artista al hablar de la energía que se produce cuando miles de personas cantan al mismo tiempo. Esa comunión con el público es también la prueba definitiva de una canción: más allá de cifras, reproducciones o comentarios en redes, Siddhartha encuentra en el escenario la respuesta más directa a su música.

UNA CARRERA QUE SIGUE CRECIENDO

La víspera de sus conciertos, Siddhartha también recibió reconocimientos de Sony Music México por los logros de distintos trabajos de su discografía. “Únicos” fue certificado doble Platino más Oro y su tema homónimo alcanzó doble Diamante más doble Platino; “Memoria Futuro” obtuvo Platino y “00:00” también recibió certificación de Platino, mientras otros sencillos de su catálogo sumaron distinciones.

Y mientras celebra el presente, el músico ya mira hacia el siguiente gran escenario. Durante el encuentro con los medios confirmó que en 2027 llevará su música al Estadio GNP Seguros, aunque los detalles de esa presentación todavía están por anunciarse.

Por ahora, la frecuencia está puesta en el Palacio de los Deportes. Después de una primera noche agotada, este viernes Siddhartha volverá a sintonizar con miles de seguidores para cerrar su doble cita capitalina y demostrar que la nostalgia, cuando se convierte en música, también puede ser una manera de celebrar el presente.