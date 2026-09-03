FOP convierte la pérdida y la esperanza en música

Con “El jardín perdido”

Este 4 de septiembre lanzan el primer sencillo de El antiguo esplendor, álbum de 10 canciones inspirado en la caída, la oscuridad emocional y la búsqueda de redención

Por Arturo Arellano

Con una propuesta de rock pop ecléctico en español, Fernando Ortiz presenta “El jardín perdido”, primer adelanto de su segundo disco como FOP. El material explora la pérdida del paraíso, la depresión y el reencuentro con la esperanza mediante una mezcla de rock progresivo, baladas, sonidos sinfónicos y pop suave de inspiración ochentera.

El 4 de septiembre, FOP estrenará “El jardín perdido”, canción que funciona como punto de partida de El antiguo esplendor. El álbum estará integrado por 10 temas y plantea una historia conceptual sobre el tránsito humano entre la pérdida, la oscuridad y la redención.

“Es un disco más o menos conceptual, que habla sobre esa pérdida del paraíso, esa pérdida de la esperanza, de la paz, esa caída en abismos profundos, en depresiones, para luego salir por caminos de luz y esperanza y finalmente encontrar la redención”, explicó Ortiz durante una entrevista.

La propuesta parte de una experiencia individual, pero busca conectar con emociones universales. Para Ortiz, el recorrido del álbum representa una situación que puede atravesar cualquier persona: caer en las redes del ego, enfrentarse a momentos de depresión y buscar posteriormente una forma de liberación.

FOP define su propuesta como rock pop ecléctico en español. La variedad sonora del proyecto responde a la intención de representar distintos estados emocionales a lo largo del álbum “Te vas a encontrar con una especie de rock progresivo, rock pop, baladas, una parte más sinfónica, con un pop suave tipo los 80; la verdad es que hay un poco de todo, es una mezcolanza”, señaló el músico.

La diversidad musical no se limita a un ejercicio estilístico. Cada cambio de género busca acompañar las distintas etapas narrativas del disco: desde la pérdida y la confusión hasta la esperanza y la posibilidad de reconstrucción.

De acuerdo con Ortiz, el material requiere una escucha atenta y gradual. “Es un disco que requiere escucha. Yo te diría que es un disco que a la tercera escucha te lo empiezas a entender y te empieza a gustar”, comentó.

De la inspiración literaria a lo autobiográfico

La construcción de El antiguo esplendor se apoyó en distintas referencias literarias y espirituales. Entre las fuentes de inspiración mencionadas por Ortiz se encuentran los textos rabínicos de los Midrash, el libro del Génesis, La divina comedia de Dante y el libro de los Salmos.

El compositor también incorporó guiños a la poesía de Federico García Lorca, especialmente en el desarrollo lírico de las canciones. Sin embargo, al terminar la producción descubrió que el resultado había adquirido un sentido personal inesperado “Una vez lo escuché y me doy cuenta de que, sin querer hacerlo, se convierte en una historia profundamente autobiográfica”, relató.

Para el músico, esa dimensión autobiográfica surgió precisamente porque el relato del álbum aborda experiencias compartidas por muchas personas. La historia personal terminó convirtiéndose en una reflexión sobre la condición humana.

Ortiz reconoce que presentar música compleja y reflexiva en un contexto dominado por el consumo rápido puede representar un desafío. Sin embargo, considera que también existe un público dispuesto a escuchar propuestas que exigen mayor atención “Aparentemente parecería que es casi imposible, con el doble bombardeo que tenemos de imágenes, de sonido, de música rápida, fácil, pero yo creo que hay una especie de rebeldía a la dictadura del algoritmo y de las plataformas”, afirmó.

Desde su perspectiva, el interés por la música profunda continúa vigente. “Para la buena música siempre hay buenos oídos”, expresó.

El proyecto apuesta así por canciones que no se agotan en una primera escucha. La intención es que el público se detenga, escuche el álbum completo y acompañe el recorrido emocional propuesto por FOP.

Para Ortiz, la creación musical adquiere mayor fuerza cuando se realiza de manera colectiva. El músico considera que la colaboración exige dejar de lado el ego y abrir espacio a las aportaciones de los demás integrantes del proyecto “Un buen disco nunca se hace de manera individual. Y eso supone quitarse el ego. El ego es el enemigo número uno de la creatividad”, sostuvo.

La disciplina también ocupa un lugar central en el proceso de producción. FOP buscó cuidar la ejecución y la calidad de cada elemento del álbum, bajo la idea de que el esfuerzo necesario para hacer un trabajo sólido es comparable al que implica hacer uno deficiente “Cuesta lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal”, afirmó Ortiz. “La música es un arte serio, profundo, es un arte complejo y abstracto”.

Un viaje sonoro en vivo

FOP prevé comenzar sus presentaciones en vivo a finales de noviembre de 2026. El proyecto prepara un espectáculo que combinará música, elementos visuales y reflexiones para ampliar la experiencia del álbum “Va a ser un show muy inspirador, muy divertido, muy bien ejecutado”, adelantó Ortiz. Además, explicó que el grupo ensaya de manera constante para trasladar las canciones al escenario con mayor fuerza que en la grabación de estudio.

El espectáculo contará con el apoyo de artistas visuales. Cada canción estará acompañada por recursos gráficos y audiovisuales, con el objetivo de convertir el concierto en un recorrido introspectivo “Se convierte en un viaje introspectivo, sonoro, divertido e inspirador”, describió el músico.

Aunque FOP no pretende imponer un mensaje específico, Ortiz espera que el público termine la escucha con una sensación de esperanza. En un contexto marcado por conflictos y crisis, el proyecto busca recordar que todavía existen posibilidades de transformación “Me gustaría que al final la gente se quede con una sensación bonita y esperanzadora, de que las cosas en este mundo donde todo se está desmoronando pueden ser mejores”, expresó.

“El jardín perdido” estará disponible a partir del 4 de septiembre en plataformas digitales como Spotify, Apple Music, YouTube, Deezer, Amazon Music y Tidal. El álbum completo, El antiguo esplendor, se publicará a finales de octubre de 2026.

El público puede seguir las actividades de FOP en redes sociales y plataformas digitales mediante la cuenta @fop.music.