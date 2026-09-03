El trabajo de la Secretaría de Gobernación es ejemplar, destaca Sheinbaum Pardo

Cuida la gobernabilidad y atiende las causas

“Es un trabajo muy importante e indispensable para el país el que realiza Rosa Icela de una manera ejemplar con su equipo”, señala

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el trabajo de la Secretaría de Gobernación es ejemplar, cuida la gobernabilidad y ayuda a la implementación del eje de Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad con el cual se han brindado 8.5 millones de trámites y servicios a 4.9 millones de mexicanas y mexicanos.

“Es un trabajo permanente que ayuda muchísimo al país (…) Es un trabajo muy importante e indispensable para el país que realiza Rosa Icela de una manera ejemplar con su equipo”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Destacó que como parte del trabajo de la Secretaría de Gobernación se encuentra la atención a 19 comunidades con el Plan Maestro de la Montaña Alta y Baja de Guerrero, que se implementa desde el 12 de mayo y que ha permitido la coordinación con todas las dependencias del Gobierno de México para el retorno de familias desplazadas.

Asimismo, la Jefa del Ejecutivo Federal resaltó que, a través de Sí al Desarme, Sí a la Paz se han entregado casi 14 mil armas de fuego, que representan un 40 por ciento de las más de 30 mil armas decomisadas por medio de la Estrategia Nacional de Seguridad.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, puntualizó que en los 23 meses del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum se ha trabajado para que prevalezca la gobernabilidad, la política interior y la construcción de paz.

Explicó que con la Atención a las Causas se han establecido 298 Mesas de Paz, se han realizado 545 mil 207 visitas casa por casa, 869 Ferias de Paz y se entregaron 3.5 millones de artículos y enseres con los Tianguis del Bienestar.

Detalló que se han realizado 8 mil 38 reuniones con grupos y organizaciones para establecer diálogo, concertación y con ello alcanzar la resolución pacífica de conflictos. Además, de octubre de 2024 a mayo de 2026 se ha registrado la entrada de 86 millones de visitantes y con la estrategia de repatriación México te abraza se ha brindado 1 millón 600 mil servicios.

Informó que se fortaleció la Estrategia Nacional de Búsqueda con 10 acciones:

Garantizar que todos los registros en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) cuenten con datos completos.

Lograr que todas las personas desaparecidas cuenten con una carpeta de investigación.

Informar los avances en la búsqueda y localización de personas.

Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata.

Búsqueda en hospitales, centros de reclusión y otras instituciones.

Plan de Identificación Humana para abatir el rezago forense en conjunto con la FGR.

Trabajo con SSPC y Guardia Nacional para dar de baja páginas y sitios utilizados por grupos delictivos para contactar a jóvenes.

Fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con personal y equipo especializado.

Atención a familias de personas desaparecidas y colectivos.

Reuniones con familias y colectivos de todo el país para presentación de la estrategia.

Respecto al caso Ayotzinapa, señaló que se continúa con las investigaciones y destacó que no habrá impunidad, ya que nadie está por encima de la ley. Además, se dará un informe especial con los avances sobre este tema.

CSP ofrece apoyo tras multihomicidio

Sheinbaum Pardo ofreció apoyo a los familiares de las víctimas del multihomicidio ocurrido en Zona Esmeralda, Estado de México, donde fueron asesinados Jonathan Meléndez, tecladista y fundador de Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su hija y la empleada doméstica.

La primera mandataria aseguró que tuvo conocimiento del caso el miércoles y calificó los hechos como una situación “muy triste” y “lamentable”.

“Me lo informaron desde ayer, en efecto, una situación muy triste, lamentable, ya hay detenidos y ya se conocen también las causas de una disputa que tenía la familia con otra”, señaló.

Sheinbaum agregó que el Gobierno del Estado de México ya brinda apoyo a los familiares y aseguró que la administración federal también podrá intervenir a través de la Secretaría de Gobernación.

“Inzunza es responsable de sus actos y sus dichos»

«Cada quien es responsable de sus actos y de lo que dice», afirmó este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al ser cuestionada sobre el regreso del senador Enrique Inzunza al pleno de la Cámara alta, tema sobre el cual dijo haber respondido «como tres veces» en conferencias anteriores.

La mandataria evitó pronunciarse de nuevo sobre el caso particular, En su habitual rueda de prensa en Palacio Nacional

Reiteró que, como titular del Ejecutivo federal, decide la política pública, coordina al Gabinete y define el rumbo del gobierno, pero subrayó que ello no implica injerencia sobre otros poderes ni órdenes de gobierno. «Cada gobernador es autónomo en su estado. Cada senador y cada diputado toman por conciencia la decisión de su voto», dijo.

Sobre el caso concreto de Inzunza, Sheinbaum Pardo sostuvo que el legislador ya conoce su postura, expresada en conferencias previas, pero que la decisión final le corresponde a él. «Un senador ya conoce mi opinión, ya conoce la opinión que he vertido aquí durante varias veces, pero la decisión pues finalmente es de la persona».