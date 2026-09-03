Brote de gastroenteritis infecciosa aguda afecta a 135 médicos del Hospital General

Hay 41 hospitalizados

Está asociado al consumo de alimentos proporcionados por el servicio subrogado de comedor institucional

Se registró en el hospital General de México, Doctor Eduardo Liceaga un brote de gastroenteritis infecciosa aguda que afecta a un grupo de médicos residentes y de alta especialidad asociado al consumo de alimentos proporcionados por el servicio subrogado de comedor institucional.

El hospital a través de una tarjeta informativa aseguró que la situación fue identificada el pasado 31 de agosto cuando se registró un aumento súbito de personas con síntomas gastrointestinales. Aunque los afectados señalaron que puede ser salmonella.

De acuerdo con la información disponible 135 médicos residentes de alta especialidad presentaron síntomas, principalmente dolor abdominal, diarrea, febrícula y vómitos.

Hasta el día de ayer, 3 de septiembre, indicó el hospital 41 personas permanecen hospitalizadas para vigilancia y tratamiento. “Todas se encuentran estables y bajo vigilancia médica”.

Como parte de la investigación se realizaron estudios de laboratorio que corroboraron la presencia de Salmonella spp. En los casos analizados se identificó además infección escherichia coli enterotoxigénica.

Suspenden servicio de comedor

Ante esta situación el Hospital General de México suspendió de inmediato el servicio subrogado de comedor para médicos residentes y mantiene una estrategia de búsqueda y seguimiento de casos entre las personas potencialmente expuestas.

La investigación epidemiológica y sanitaria continua para determinar la fuente específica de contaminación y establecer las medidas adicionales de prevención y control.

Preocupación por diversas deficiencias

En tanto, en una carta dirigida a Lorena Gutiérrez Martínez, Encargada del servicio del comedor de residentes Hospital General De México» Dr. Eduardo Liceaga», los médicos residentes manifestaron su preocupación por diversas deficiencias que “se presentan de manera recurrente en el servicio del comedor destinado para nuestra alimentación, particularmente en lo referente a los tiempos de atención, disponibilidad y calidad de los alimentos, higiene de utensilios y, de manera especialmente preocupante, a la posible inocuidad de los alimentos proporcionados”.

Detallaron que, entre otras situaciones, enfrentan tiempos excesivos de espera para la toma de órdenes, que habitualmente oscilan entre 15 y 25 minutos, así como lapsos prolongados para recibir los alimentos, llegando en algunas ocasiones hasta aproximadamente una hora después de haber realizado el pedido.

Además, denunciaron la entrega frecuente de alimentos a temperatura inadecuada, particularmente alimentos que deberían servirse calientes y que llegan fríos a la mesa.

Los médicos residentes del citado nocosomio señalaron que hay falta de disponibilidad de los alimentos ofrecidos, “situación que en ocasiones es informada después de haber realizado el pedido y esperado por un periodo considerable”.

También denunciaron problemas de higiene

Los médicos residentes reportaron además una falta recurrente de cubiertos, lo que generaba nuevos tiempos de espera para poder consumir los alimentos. A esto se sumó, de acuerdo con su escrito, la detección en distintas ocasiones de cubiertos con deficiencias evidentes de limpieza y presencia de residuos.

Estas denuncias forman parte del contexto en el que se presentó el brote, aunque será la investigación epidemiológica y sanitaria la que determine si existe una relación directa entre las condiciones señaladas por los residentes y la contaminación que provocó los casos de gastroenteritis.

Por ahora, el Hospital General de México mantiene bajo vigilancia a las personas afectadas y continúa con las acciones para contener el brote y determinar su origen.

¿Qué es gastroenteritis infecciosa aguda?

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la gastroenteritis es una inflamación intestinal que provoca síntomas como:

Diarrea

Fiebre

Dolor abdominal

Náuseas

Vómito

Deshidratación.

Francisco Iván Hernández Hernández, coordinador de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel del IMSS, señaló que el calor, la ingesta de alimentos y agua contaminados y los malos hábitos de higiene son los principales factores que elevan el riesgo de enfermedad, en particular durante la temporada de altas temperaturas.