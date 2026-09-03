Pedro Fernández y Chuy Lizárraga cantarán con orgullo mexicano

Se anuncian importantes giras en Estados Unidos

Incluye presentaciones en recintos de primer nivel como el 15 de octubre en el YouTube Theater de Inglewood, California, el 4 de noviembre en el Infosys Theater at Madison Square Garden de Nueva York.

Los Ángeles, CA.- Star Media Consulting se enorgullece en anunciar la gira de dos grandes estrellas de la música mexicana: Pedro Fernández y Chuy Lizárraga, artistas que la semana pasada de manera independiente confirmaron giras por importantes ciudades de Estados Unidos.

Una noticia que sin lugar a dudas amerita un espacio muy especial, pues esto refleja la trascendencia que tiene este género en la Union Americana. Hay que resaltar el hecho de que cada uno de estos artistas se presentará en escenarios en los cuales muy pocos artistas mexicanos han tenido oportunidad de pisar.

Tal es el caso del BMO Stadium ubicado en el centro de la ciudad de Los Ángeles, lugar en el cual se presentará Chuy Lizárraga el próximo 16 de octubre convirtiéndose con ello en el primer exponente del género de la banda en llevar a cabo un concierto en ese recinto con una capacidad para más de 20 mil espectadores.

Por lo que se refiere a Pedro Fernández, la gira incluye presentaciones en recintos de primer nivel como el 15 de octubre en el YouTube Theater de Inglewood, California, el 4 de noviembre en el Infosys Theater at Madison Square Garden de Nueva York, el 6 de noviembre en el Rosemont Theatre de Rosemont, Illinois, y el 19 de noviembre en el Payne Arena de Hidalgo, Texas.

La música mexicana más presente que nunca en los Estados Unidos. Pedro Fernández y Chuy Lizárraga son protagonistas muy importantes en esta nueva historia.