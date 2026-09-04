“TIERRA DE AMOR Y CORAJE”, UNA PASIÓN QUE DESAFÍA FRONTERAS Y AL PASADO

Entre desiertos, montañas y caminos que evocan al viejo oeste, Tierra de Amor y Coraje construye una historia donde dos mundos aparentemente irreconciliables terminan unidos por un sentimiento capaz de enfrentar prejuicios, heridas del pasado y cualquier obstáculo.

Por Gloria CARPIO

El amor vuelve a cabalgar por terrenos difíciles. Entre grandes llanuras, desiertos, montañas y caminos de terracería nace Tierra de Amor y Coraje, un melodrama que combina romance, conflictos familiares y personajes marcados por su pasado, en una producción que encuentra en los imponentes escenarios naturales de Arizona, Estados Unidos, uno de sus grandes protagonistas.

Lo que comienza como el enfrentamiento entre dos mundos termina convirtiéndose en una historia de amor que pondrá a prueba a sus protagonistas. Para defender aquello que sienten tendrán que desafiar al pasado y encontrar, precisamente, el coraje suficiente para luchar por un futuro juntos.

La producción apuesta por una marcada estética campirana con reminiscencias del universo western, aprovechando escenarios naturales que difícilmente podrían reproducirse en un foro. Phoenix, Tucson, Tubac y Sedona, en Arizona, fueron algunas de las locaciones elegidas para las grabaciones.

Extensiones de tierra, zonas desérticas y majestuosas montañas se integran así a la narrativa y no funcionan únicamente como fondo: acompañan la intensidad de una historia donde las emociones, las diferencias y los secretos tendrán tanto peso como el romance.

UN ELENCO DE PRIMER NIVEL

Tierra de Amor y Coraje reúne a un amplio reparto en el que figuran Sergio Goyri, Patricia Navidad, Eugenio Cobo, Mar Contreras, Dalilah Polanco, Daniela Martínez, Moisés Arizmendi, Iván Arana, Claudia Zepeda, Federico Ayos, Arantza Ruiz, Claudia Bouza, Minnie West, Mar Bonelly y Arena Ibarra, entre otros.

La dirección de escena corre a cargo de Santiago Barbosa y Luis Manzo, mientras que Bernardo Nájera y Mauricio Manzano son responsables de la dirección de cámaras.

Uno de los elementos fundamentales del proyecto está detrás de las cámaras y, particularmente, en la construcción de la historia: José Alberto Castro realizó la adaptación en colaboración con Fernando Garcilita, dupla creativa que suma experiencia en el melodrama televisivo.

LA MÚSICA TAMBIÉN CUENTA LA HISTORIA

La banda sonora tendrá una presencia especial dentro de la producción y reforzará tanto el carácter campirano como el costado romántico del relato.

Tapy Quintero interpreta para la producción los temas Del rancho los Coraje, Deja cambiarte el apellido y Por qué tan prohibida, amor, mientras que Carín León pone voz al tema romántico de la pareja protagonista, Desde que te tengo.

La propuesta musical se complementa con César G. Ross, intérprete de Libertad y coraje, y Fernanda Castro, quien dará voz a Nunca pedí, composición de su propia autoría.

Con ello, la música se convierte en otra herramienta narrativa de un melodrama que busca recuperar ingredientes clásicos del género —pasión, amor, familia y enfrentamientos— y llevarlos a una atmósfera visual distinta.

Tierra de Amor y Coraje tendrá su primer encuentro con el público este viernes 4 de septiembre a través de ViX México. Posteriormente, el lunes 5 de octubre llegará a Las Estrellas, a las 21:30 horas.

LAS PLUMAS DETRÁS DE “TIERRA DE AMOR Y CORAJE” José Alberto Castro y Fernando Garcilita Herrera dan forma a la historia Detrás de las pasiones y conflictos de Tierra de Amor y Coraje se encuentra el trabajo de José Alberto Castro y Fernando Garcilita Herrera, responsables de la adaptación de la historia. Su colaboración no es nueva: Garcilita Herrera ha formado parte de proyectos ligados a Castro y ha participado en equipos creativos de producciones como La que no podía amar, Corona de lágrimas, La Malquerida, A que no me dejas y las temporadas de Por amar sin ley. Televisa también acreditó a Castro y Garcilita, junto con Vanesa Varela, en el desarrollo de Médicos, línea de vida. Fernando Garcilita Herrera ha construido una trayectoria particularmente interesante porque su formación trasciende la escritura: es licenciado en Economía por la Escuela Bancaria y Comercial y en Derecho por la Universidad Intercontinental, además de contar con especialización en guionismo por la Universidad Iberoamericana. Su preparación incluye estudios de escritura cinematográfica con Guillermo Arriaga y formación vinculada al trabajo de showrunner. Su llegada profesional a la televisión estuvo ligada precisamente a José Alberto Castro. Garcilita Herrera ha relatado que Castro fue su tutor durante su formación como guionista y, después de conocer su trabajo, lo invitó a incorporarse profesionalmente. Con los años, Fernando pasó de ser una joven promesa de la escritura televisiva a participar en numerosos equipos creativos y obtener reconocimientos relacionados con producciones como A que no me dejes, La que no podía amar y Pasión y poder. Ahora, Castro y Garcilita Herrera vuelven a encontrarse creativamente en Tierra de Amor y Coraje, una historia que apuesta por los grandes sentimientos y confirma que detrás de cada personaje, cada conflicto y cada historia de amor existe también el trabajo de quienes primero imaginaron las palabras que terminarán llegando a la pantalla.