Se acelera el consumo en el país vía tarjetas de crédito

Advierten alza en morosidad

El financiamiento de la banca en este segmento sumó a junio 709 mil mdp

Los mexicanos están dando más “tarjetazos”, pues el saldo de las tarjetas de crédito alcanzó 709 mil 267 millones de pesos en junio, un alza de 8.2 por ciento anual, la más elevada desde agosto del año pasado, de acuerdo con registros del Banco de México (Banxico).

Este avance incluso superó al visto en todo el portafolio de consumo, mismo que escaló 7.6 por ciento en el mismo periodo, en un momento en el que el Mundial 2026 impulsó este segmento y se reflejó en las categorías en las que los mexicanos dieron más tarjetazos al primer semestre del año.

En la primera mitad se hicieron más de 6 millones de operaciones con tarjetas de crédito en estacionamientos, un alza anual de 47.1 por ciento. En misceláneos aumentó 45 por ciento, con 132 millones 570 mil 839; y en comida rápida subió 32.4 por ciento, con 116.2 millones. El saldo total escaló 35.1, 29.1 y 29.4 por ciento, respectivamente.

Tan solo en junio, los mexicanos gastaron más vía tarjeta de crédito en agencias de viaje, misceláneos, estacionamientos, guarderías, comida rápida y ventas retail, con avances anuales de 37.5, 34.8, 31.2, 23.4, 18.8 y 17.1 por ciento, cada uno, en términos reales.

“En una normalidad cotidiana las típicas categorías que más mueven el uso de la tarjeta es tecnología, como smartphones y pantallas; ropa, medicina preventiva. Ya con el Mundial fue la categoría de viajes y servicios, como restaurantes”, indicó Rafael Macías, director de promociones de Banamex.

En BBVA México detectaron que el segmento de supermercado es clave en tarjetas, y conforme avanza el historial del cliente, crece la representatividad del comercio en línea, los restaurantes y movilidad.

Estos hábitos también llegan a las plataformas digitales. Alejandro Escobedo, director senior de legal y compliance para DiDi Servicios Financieros México, detalló que tan solo en el Mundial de la FIFA 2026 más del 10 por ciento de las transacciones fueron realizadas en los servicios de movilidad y entregas de comida a domicilio.

Efecto mixto en el consumo en México

Marcela Sánchez, directora de bancos en Fitch Ratings, comentó que el segmento de consumo es el principal motor de crecimiento para el crédito bancario este año, lo que todavía está respaldado directamente por el empleo formal y por los continuos incrementos al salario mínimo en el país.

Sin embargo, Gabriela Siller, directora de análisis económico en Grupo Financiero Base, aseveró que en general el crédito al consumo es un foco de atención y empieza a ser un foco rojo de preocupación, ya que su impulso se debe al financiamiento bancario que en algún momento se tiene que pagar.

Afirmó que el incremento de la morosidad, en 3.55 por ciento en junio, su mayor nivel desde octubre de 2024, según datos oficiales, demuestra que a los mexicanos no les alcanza para pagar el mínimo de su crédito. “Se hace una bomba de tiempo. El consumo ya no va a tener forma de crecimiento”, señaló.

Mireya Pasillas, académica de la Escuela de Negocios ITESO, precisó que al haber ingresos más inestables y bajos, la gente se endeuda, usa más las tarjetas de crédito o pide préstamos y esto contribuye al aumento de la cartera vencida en el crédito de consumo.

Aprende a medir cuánto puedes pagar sin afectar tus finanzas

Mantener unas finanzas saludables no depende únicamente de ganar más dinero. También implica tomar decisiones que permitan cumplir con los compromisos financieros sin descuidar los gastos cotidianos, el ahorro o las metas de largo plazo.

Sin embargo, ese equilibrio aún representa un desafío para muchas personas. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (ENSAFI) 2023, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), solo el 18% de la población en México presenta un nivel alto de salud financiera.

Uno de los hábitos que contribuye a fortalecerla es revisar si el pago de un nuevo crédito realmente puede integrarse al presupuesto antes de contratarlo. «Antes de aceptar un crédito conviene hacerse una pregunta muy sencilla: ¿voy a poder pagar esta mensualidad sin afectar otros gastos? El crédito puede ayudar a alcanzar diferentes objetivos, pero cada decisión debe partir de lo que realmente permite el presupuesto de cada persona», explica Hugh Bruce, Chief Consumer Officer de Círculo de Crédito, Sociedad de Información Crediticia (SIC) con más de 20 años en el sector.

Señales de que el crédito está presionando tus finanzas

Aunque cada situación es diferente, existen algunas señales que vale la pena identificar:

– Una parte importante del ingreso se destina al pago de créditos.

– Los pagos comienzan a retrasarse con frecuencia.

– Es necesario solicitar un préstamo para cubrir otro.

– Ya no es posible ahorrar porque la mayor parte del ingreso se destina a pagar deudas.

– Solo se realiza el pago mínimo de las tarjetas de crédito durante varios meses.