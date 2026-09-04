AMLO no gobierna en México, afirma Sheinbaum; los hechos dicen lo contrario

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Mientras los hechos y sus consecuencias, la estrategia de no tocar ni programas ni obras inútiles y que desde antes de iniciarlas eran ya un fracaso, de no abrir expedientes contra personajes cercanos a él, a sus hijos metidos hasta el cuello en negocios turbios y contratos multimillonarios, la red del huachicol y la exhibición de lujos, gastos sin límite indican todo lo contrario, ella afirma:

“No me ha enviado ni un mensaje ni nada…

“Ha sido extremadamente respetuoso. No ha habido una sola llamada que me haya dicho, haz esto es aquello…

“Esta idea de que detrás de la Presidenta está gobernando López Obrador, pues es una idea muy machista, la verdad… de que las mujeres no tenemos ninguna posibilidad de desarrollar gobierno o de que no hay capacidad de nadie más que en el presidente López Obrador.

“Primero, (él) ha sido muy respetuoso; segundo, toda esta idea que (los opositores, los analistas, politólogos, columnistas, conductores, etc) han querido plantar, de que López Obrador sigue gobernando, pues tiene que ver con una idea de que las mujeres no podemos ejercer el gobierno y, tercero, ahora que pasó lo de Sinaloa, lo de Rocha (Moya) y demás, ahora ya se inventaron de que hay una pugna interna, y de que vamos a ver si la Presidenta ahora sí pone a sus candidatos para demostrar que tiene el control del país… ¡bueno!…

“Los candidatos en Morena los pone el pueblo porque los ponen las encuestas, ni siquiera la Presidenta participa. Ni en su momento el presidente López Obrador, en definir a los candidatos… eso es lo que le da una enorme cohesión a nuestro movimiento… es absolutamente falso…

“Lo qué quieren (los opositores, analistas, periodistas y hasta el gobierno de EU) es incidir en una división, eso sí, quieren…

“Ellos quieren que haya una división. ¿Para qué? Pues para debilitar al movimiento (la 4T, a Morena) que representamos. Pero otra vez van a fracasar.

“La aprobación que tenemos, o que tiene el gobierno de México -porque no solo es la Presidenta-, tiene que ver con que no hemos traicionado, con que nos mantenemos, primero: con los principios que siempre mantuvimos… Principios que tienen que ver con: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

“Pero también, con principios que tienen que ver con cómo gobernamos, las políticas que definimos, los programas que definimos, qué visión tenemos de la prosperidad compartida, la de por el bien de todos, primero los pobres”.

Quieren en Wwashington dividir, minar a la 4T: Sheinbaum

Por lo demás, la Presidenta, igual, consideró que los reconocimientos hechos por el director de la DEA, Terry Cole, al secretario de Seguridad de México, a Omar García Harfuch, no fueron por logros de su propio gobierno en Seguridad, sino que esconden la intención de crear, afirmó, envidias electorales, de fracturar la unidad en su gabinete, en la 4T y entre morenistas.

La estrategia del gobierno de EU (de Donald Trump), afirma, es:

“Ellos buscan debilitar a los gobiernos… es uno de sus objetivos: dividirnos internamente, es una de sus estrategias… siempre generar divisiones al interior del Gabinete de Seguridad, generar división al interior del gabinete federal.

“Pero se topan con pared, porque el Gabinete de Seguridad del gobierno de México tiene una coordinación y una enorme coherencia… (en el gobierno de EU) piensan que por hablar bien de uno, y mal de otro otros, van a generar al interior división, pero, pues, fracasan”, concluyó.

Sin embargo, existen quienes como Omar García Harfuch, el general Ricardo Trevilla, el secretario de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, que para nada les llama estar en la misma bolsa del Departamento de Estado, del Tesoro o de la DEA, el FBI o la CIA, donde tienen a Andy López Beltran, el senador Adán Augusto López, a Rubén Rocha Moya o al senador Enrique Inzunza, la gobernadora de BC, Marina del Pilar, o el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y el de Sonora, Alfonso Durazo, y decenas de funcionarios, gobernadores, alcaldes, senadores y diputados morenistas más como aliados de narcos y del crimen organizado.

Inicia la revisión del Informe: Higinio Martínez

El presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, informó que la próxima semana se realizará el análisis temático del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Le seguirá la asistencia de secretarios de Estado que responderán ante el Pleno y en las Comisiones del Senado para cumplir con la instrucción constitucional de la Glosa y la rendición de cuentas.

“Lo primero es el análisis temático que se realizará la próxima semana, y de ahí en fuera veremos quién viene al Pleno, quién viene a Comisiones o quién, de los principales funcionarios comparecerán en la Junta de Coordinación Política; pero eso ya lo estamos trabajando la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política”, aclaró.

De acuerdo de la Junta de Coordinación Política, encabezada por el poblano Ignacio Mier, el 8 de septiembre el Pleno analizará las materias de Política Interior y de Política Económica del Segundo Informe de Gobierno; el 9 de septiembre se analizarán, también en el Pleno, las materias de Política Social y Política Exterior.

El senador Martínez Miranda reconoció que la Sesión de Congreso General, celebrada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, fue una demostración de la capacidad de los legisladores para actuar con civilidad y escuchar los planteamientos de todos los partidos.

“Yo estaba observando desde la tribuna y vi cómo nunca una atención de prácticamente todas y todos los legisladores a las intervenciones”, comentó el mexiquense.

“Es un ejemplo de lo que debería practicarse en el Congreso de la Unión”… habrá una ganancia “si hacemos eso y le dedicamos más tiempo al quehacer legislativo, a la fabricación de leyes o modificación de leyes y marco constitucional”, concluyó.

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