Más mujeres a gobernar

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

México es un país sui géneris en muchos aspectos, que se ha retrasado en diversos rubros, aunque la modernización de sus leyes, han tratado de equilibrar muchos aspectos.

Uno de ellos es la ley de equidad de género en la que los avances son sólidos, pero lentos en varias situaciones.

La principal es que mientras en los rubros del Poder Legislativo existe el balance necesario que equilibra las cuotas de varones y hembras.

Sin embargo, en lo tocante a equidad de género en gubernaturas no se avanza rápidamente.

En la actualidad hay 14 estados en los que jamás hubo una mujer gobernadora, cinco de los cuales renovarán a sus Ejecutivos estatales.

De ellos uno no tendrá, por esta ocasión, una mujer gobernante, de acuerdo a como se vislumbran sus candidatos a ese cargo.

Querétaro tiene ya definido a Santiago Nieto como su abanderado al gobierno del estado y el PAN, partido gobernante, cuenta con una tercia de varones, de la que saldrá el candidato. Son los dos partidos con posibilidades de ganar la gubernatura.

Repasando la historia de las mujeres gobernantes en México, nos remontamos a 1979, cuando Griselda Álvarez Ponce de León ganó en las urnas la oportunidad de gobernar Colima.

Una década después Beatriz Paredes Rangel se convirtió en la segunda mujer en ganar unos comicios y lo hizo en Tlaxcala.

La coincidencia entre ambas es que ganaron en dos de los estados con menor población del país.

Después vinieron otras mujeres que llegaron a gobernar, unas por la vía de las urnas y otras en calidad de sustitutas.

Con el proceso electoral de junio del año próximo, otras mujeres podrán convertirse en pioneras en sus entidades, las que hasta ahora han carecido de una mujer gobernante.

Baja California Sur podría tener ese privilegio, si es que Milena Quiroga se convierte en candidata de Morena y gana en las urnas. Su partido competidor es el PAN, partido que ya definió que su candidato será varón.

En Nayarit, se asoma Geraldine Ponce con posibilidades de ser candidata y ganar por parte de Morena.

Sin embargo, dos estados son los que llaman la atención, Nuevo León y San Luis Potosí, entidades en las que las esposas de los actuales gobernadores podrían ser la primera mujer gobernante por esos lares.

Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, está a punto de ser nominada candidata por Movimiento Ciudadano, con muchas posibilidades de triunfo.

Sucede lo mismo en San Luis Potosí,en donde Ruth González Silva, esposa del actual gobernador, Ricardo Gallardo, ya fue anunciada como aspirante por el Partido Verde, con posibilidades de refrendar el estado para el partido del tucán.

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Curiosidades del poder. Paola Gárate es una mujer política de mucha enjundia que ha denunciado las amenazas recibidas y hasta el secuestro en el pasado, por lo que logró, después de muchos sinsabores que se le otorgara un resguardo de seguridad, el que ahora amenazan con retirarle y dejarla con una precaria escolta de policías locales en Sinaloa, donde se sabe la infiltración que tiene este cuerpo por parte del crimen organizado. En contraste, la que será candidata de Morena al gobierno estatal, Imelda Castro fue dotada de un poderoso blindaje por parte de los cuerpos de seguridad. Será que los que deciden conocen bien a sus policías.

ramonzurita44@hotmail.com

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