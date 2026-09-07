La Fiscalía General no se atreve a llegar a lo más alto para castigar el huachicol

CLASE8 DEL DÍA

Miguel Ángel Rivera

Como parte del esfuerzo del oficialismo por evitar que las investigaciones acerca del costoso, para el país, huachicol fiscal, la “eficiente” y “autónoma” Fiscalía General de la República, reportó ayer el hallazgo de documentos y armas vinculadas a la banda que supuestamente encabezan (o encabezaban) los ex mandos de la Marina, los hermanos Farías Laguna.

Todavía el reciente día 3 del presente mes, el ex vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, uno de los acusados de encabezar esa red delincuencial, dirigió una novena carta a la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo en la que pide su intervención para que la Secretaría de Marina, a la que sirvió desde su adolescencia, presente pruebas que servirán para demostrar su inocencia, así como de su hermano el ex contraalmirante Fernando de los mismos apellidos.

El punto central de la defensa de los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del ex secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, consiste en que ellos fueron los que dieron aviso a su comandante de la operación de la red de huachicol, junto con el también contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien como recompensa a su valor para denunciar las irrregularidades recibió una descarga de armas de fuego que le privaron de la vida mientras disfrutaba de unas vacaciones en Manzanillo, Colima, sitio que sólo conocínan sus jefes.

Guerrero Alcántar no es la única víctima mortal de este ilegal entramado, pues ya son varios los asesinados, ya sea por tener información de primera mano o por avanzar en las investigaciones para dar con los responsables de ese delito que le ha ocasionado al erario federal pérdidas por más de medio billón de pesos.

Ante este grave delito, la “fiscal carnal”, antes consejera jurídica de la Presidencia de la República, reveló ayer los detalles de una red de contrabando de combustible, lavado y corrupción aduanera presuntamente encabezada por los ex mandos navales Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna.

Nadie más arriba. Se puede concluir, en términos del leguaje popular, que “se mandaban solos”.

De conformidad con las sesudas investigaciones de la FGR, la operación de contrabando de combustible y lavado de dinero estaba vinculada a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, hoy presos en el Altiplano.

Ambos ex mandos enfrentan un proceso por su presunta responsabilidad en delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos, en el caso conocido como «huachicol fiscal», y permanecen recluidos en el Cefereso Número 1, Altiplano, en el Estado de México.

Después de que, durante años, ninguna autoridad se percató del enorme movimiento de hidrocarburos sin registro, la FGR ahora “descubrió” la operación de contrabando de combustible y lavado de dinero vinculada a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna.

Al parecer, de acuerdo con estas averiguaciones, los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna presuntamente estaban encargados de autorizar el ingreso de buques cargados y manipular registros, con la complicidad de personal aduanal, que realizaba revisiones simuladas y lavado de dinero, como parte de una compleja red de contrabando de combustible, reveló la titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Una red de empresas fachada y triangulaciones financieras eran las responsables de darle apariencia legítima a los ingresos de la venta; buques cargados, registros manipulados, personal aduanal cómplice, revisiones simuladas y lavado de dinero eran el ciclo de este negocio ilegal en el que presuntamente participaron Manuel Roberto ‘N’, Fernando ‘N’ y sus cómplices”, detalló la fiscal Godoy Ramos.

Como lo mencioné hace unos días en este mismo espacio, ni el gobierno federal ni la eficiente FGR parecen dispuestas llevar esas investigaciones a niveles más altos. Por lo pronto, el ex secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, quien fue informado por sus sobrinos del huachicol, no ha sido incomodado ni con el pétalo de un citatorio. Como ha trascendido, los “sagaces” investigadores de la FGR no han logrado al menos conseguir su dirección, por lo cual no le han podido entregar el citatorio para comparecer expedido por la juez que lleva este caso.

El citatorio fue expedido por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega como parte del proceso legal contra el contralmirante Fernando Farías Laguna por un caso de presunto huachicol fiscal. La defensa del contralmirante pidió que el ex secretario testificara en la audiencia.

Finalidad evidente: no llegar a niveles más elevados del gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

Desde Palacio Nacional intentan descalificar una alianza opositora

Apenas ayer comentamos el duro camino que tendrán que recorrer los partidos y organizaciones que se oponen a la llamada Cuarta Transformación para tratar de arrebatarle al menos unos retazos de poder. Por principio de cuentas se trata de quitarles a los oficialistas la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y con ello la posibilidad de cambiar la Constitución a su antojo.

En esa lucha, lo que no parecía posible, se dio ayer. Fue la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo la que encabezó la descalificación a los intentos de unión de las organizaciones opositoras que ante parecían antagónicas, pero que ahora parecen dispuestas a unir esfuerzos con tal de contener los abusos del gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

En su mañanera de ayer, donde no admite réplicas, la jefa del Ejecutivo Federal tomó a broma la reunión entre el expresidente, Vicente Fox, y el líder del PRI, Alejandro “Alito” Moreno.

No sólo eso, también se aventuró a vaticinar el futuro. “No les irá muy bien”, sostuvo.

La verdad es que el pronóstico no resulta muy difícil, pues es muy sabido que buena parte de las organizaciones de oposición se niegan a formar un frente común.

“Fíjense los cuadros políticos del PAN. Recurren a Fox, el recambio generacional, se fueron para atrás, no tienen para irse para adelante, porque sus jóvenes son quienes tienen la dirigencia del PAN muy involucrados con el cártel inmobiliario y escándalos de corrupción”, dijo Sheinbaum.

Respecto de Fox, mencionó que “ahora se pone una corbata roja, va a las oficinas del PRI ¡de Alito!, a decir: ‘vamos a salir juntos’, ¡no bueno!, ¡ahí la llevan!, ¡síganle!, van por un buen camino, Fox y Alito juntos; el camino al regreso a la corrupción y a los privilegios, pero van bien con la nueva visión de la política mexicana”, expresó.

La Presidenta apuntó que eso es lo que ofrecen el PRIAN al pueblo. Dijo que, por el contrario, en la 4T “aquí hay proyecto de nación, allá es regreso al pasado. Y ese pasado ya lo vivimos y no es lo que quiere el pueblo de México”, puntualizó.

Mientras tanto, la secretaria general del PRI, Carolina Viggiano Austria, tomó en cuenta una encuesta publicada por el diario El Universal, donde destaca que buena parte de los electores considera necesario que los partidos de oposición vayan juntos a la elección de 2027.

La senadora Viggiano Austria señaló, sin embargo, que los resultados de ese ejercicio también demuestran que Morena registra una fuerte caída.

“Yo creo que que hay varias lecturas. La primera es que Morena perdió 30 puntos. Esa es la primera. Eso es importante. La segunda es: Esto solo deja claro una cosa, las oposiciones tenemos que ir juntas. Eso no debe caber ninguna duda”, advirtió.

Señaló que la oposición en México no compite contra un partido, sino contra “una mafia” y contra el narco.