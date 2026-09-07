Cozumel resiente la temporada baja; caída en arribos de cruceros

De acuerdo con datos la Apiqroo

Para la primera semana de septiembre apenas se contemplan 15 llegadas

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cozumel.- La isla de Cozumel atraviesa una disminución marcada en la llegada de cruceros conforme avanza la temporada baja. De acuerdo con cifras de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), el flujo de embarcaciones y pasajeros ha descendido de manera constante respecto al inicio de 2026.

En enero se contabilizaron 161 cruceros y 542,961 visitantes, pero los meses siguientes mostraron un declive gradual: mayo registró el menor número de pasajeros con 346,290, mientras que junio tuvo el menor número de arribos con 84 embarcaciones. Julio ofreció una ligera recuperación con 92 cruceros y 395,789 visitantes, pero en agosto volvió a caer a 88 barcos. Para la primera semana de septiembre apenas se contemplan 15 arribos.

Este comportamiento responde al ciclo estacional de la industria de cruceros, que suele reducir su actividad en verano. Sin embargo, la baja impacta directamente en prestadores de servicios turísticos, comercios, restaurantes y operadores de tours, quienes dependen de este flujo para sostener la economía local.

El director general de APIQROO, Vagner Elbiorn Vega, había señalado en junio que la tendencia anual seguía siendo positiva y que la isla podría cerrar 2026 con 1,374 embarcaciones, es decir, 74 más que en 2025. El inicio de la temporada alta en los próximos meses será clave para confirmar si se logra esa meta y recuperar el dinamismo económico vinculado al turismo marítimo.