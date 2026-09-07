Fortalece el Caribe mexicano su promoción con sus 12 destinos

Nacional e internacional

Cancún.- El Caribe mexicano, a través del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), fortaleció su estrategia de promoción turística nacional e internacional con la participación en el Encuentro Profesional de Turismo (EPTU) 2026, en la Ciudad de México, y la presencia en el Road Show en Houston y Austin, Texas, donde se presentó la oferta de sus 12 destinos ante cientos de agentes de viajes y profesionales de la industria.

Estas acciones forman parte de la estrategia de promoción del Caribe mexicano para mantener una presencia activa en mercados prioritarios, fortalecer alianzas comerciales y dar a conocer la diversidad de experiencias que ofrecen los destinos de Quintana Roo.

El Caribe mexicano participó en la edición Otoño-Invierno del Encuentro Profesional de Turismo (EPTU) 2026, realizado en el Hotel Camino Real Polanco de la Ciudad de México, encuentro que reunió a más de 700 agentes de viajes y profesionales del sector turístico.

En este marco, el pabellón del Caribe Mexicano contó con la participación de 15 expositores de la industria turística, quienes, junto con el CPTQ, presentaron la oferta de los 12 destinos ante profesionales del centro y sur del país, con un enfoque principalmente B2B.

Y como parte de su estrategia internacional, el Caribe Mexicano también llevó su oferta turística a Houston y Austin, dos mercados relevantes para Quintana Roo en Estados Unidos.