La transformación seguirá avanzando: Mara Lezama

“Sí se puede”

QRoo avanzó 27 posiciones en transparencia y combate a la corrupción, hasta el segundo lugar nacional

La gobernadora Mara Lezama Espinosa afirmó en su Cuarto Informe de Gobierno que en los últimos 4 años de su gestión se demuestran que con honestidad sí es posible cambiar el rumbo de un estado.

Como uno de los principales resultados de este modelo, informó que más de 200 mil quintanarroenses salieron de la pobreza, con una reducción superior a 38%, resultado que vinculó directamente con una mayor inversión en infraestructura, vivienda, educación, salud, seguridad, programas sociales, deporte, movilidad, mujeres, juventudes y atención a la población más vulnerable.

Por segundo año consecutivo, la Cuenta Pública del Estado obtuvo cero observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, mientras Quintana Roo avanzó 27 posiciones en transparencia y combate a la corrupción, al pasar del lugar 29 al segundo nacional.

En bienestar, destacó que actualmente existe más de 491 mil beneficiarios de Programas del Bienestar de Quintana Roo y que los programas del gobierno federal alcanzan a medio millón de beneficiarios en el eEstado.

En materia de salud, Quintana Roo impulsa una transformación de su infraestructura pública con 11 proyectos hospitalarios y de alta especialidad. Cinco obras se desarrollan actualmente con una inversión superior a los 5 mil 500 millones de pesos, mientras otros proyectos avanzan mediante gestiones y seguimiento con las instituciones federales.

En educación, Quintana Roo se ubica como el quinto estado con menor rezago educativo. Fueron autorizados seis planteles de educación media superior “Margarita Maza”: cuatro para iniciar en Playa del Carmen, Puerto Aventuras y Cancún, y dos más previstos para Puerto Morelos y Tulum en 2027.

Mara Lezama afirmó que esta política de bienestar necesita infraestructura que conecte personas, comunidades y oportunidades. Destacó el Tren Maya y su modalidad de carga, el Aeropuerto Internacional de Tulum y una inversión federal que permitió desarrollar carreteras, vialidades y proyectos estratégicos en distintas regiones del estado.

En Cancún resaltó la conclusión del Puente Vehicular Nichupté, de 11.2 kilómetros, ocho de ellos sobre cuerpo lagunar y con inversión federal superior a 10 mil millones de pesos.

En turismo, durante 2025 Quintana Roo recibió más de 28 millones de visitantes, con una derrama superior a 18 mil millones de dólares; se registraron movimientos de más de 31 millones de pasajeros, de los cuales más del 66% son extranjeros y el estado mantiene más de 140 mil habitaciones de hotel. En cruceros se reportaron mil 870 arribos y casi 8 millones de pasajeros. Mayakaán fue inspiración para que el Gobierno Federal decretará el turismo comunitario como actividad de interés público y prioridad nacional.

Frente al sargazo, Mara Lezama informó de una inversión global gestionada con la presidenta Claudia Sheinbaum por 2 mil 600 millones de pesos para fortalecer la captura en altamar, embarcaciones, barreras, recolección y aprovechamiento.

En seguridad, afirmó que los homicidios dolosos disminuyeron más de 60%, lo que coloca a Quintana Roo en el tercer lugar nacional en reducción de este delito.

Afirmó que la siguiente etapa será consolidar lo construido y continuar abriendo caminos para que el bienestar llegue a más comunidades, con nuevas escuelas, atención a la salud, protección del territorio, mayores oportunidades para las mujeres y las juventudes y una política permanente de justicia social.