Vacaciones y remodelaciones en hoteles por actual temporada baja

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

La competencia está en Dominicana, que se consolida como un rival fuerte

Pese a ocupaciones que rondan entre el 60 y 70 por ciento, la temporada baja de verano representa una oportunidad estratégica para el sector hotelero, pues da un margen que permite cumplir con la ley otorgando vacaciones a los trabajadores y, al mismo tiempo, cerrar instalaciones para remodelarlas.

Un verdadero fracaso sería operar por debajo del 30 por ciento de ocupación. Por ello, Martín de la Cruz, secretario general de la CROC, insistió en que los cierres temporales de hoteles como el Iberostar y el Riu en Playacar obedecen a planes de modernización y no a crisis. “Se trata de aprovechar el momento para ser más competitivos”, dijo.

El dirigente sindical recordó que la competencia real no está en otros destinos mexicanos, sino en el Caribe, particularmente República Dominicana, que se ha consolidado como un rival fuerte en el mercado internacional. De ahí la necesidad de que los hoteles locales mantengan estándares altos y aprovechen la baja para mejorar su infraestructura.

En el caso de Tulum, reconoció que persisten problemas como los elevados precios y la falta de sensibilidad de algunos comerciantes, lo que afectó la percepción del destino. Sin embargo, aseguró que la CROC participa en procesos de certificación de competencias laborales para recuperar la competitividad y fortalecer la oferta turística.

Mientras tanto, Cancún se prepara para un invierno 2026 con expectativas de crecimiento turístico, impulsado por nuevas rutas aéreas internacionales, inversiones hoteleras y una estrategia de promoción global que busca consolidar al Caribe mexicano como uno de los destinos más competitivos del mundo.

El panorama para la temporada invernal es alentador. Tras un verano con cierta desaceleración en la llegada de visitantes, el sector turístico confía en una recuperación sostenida gracias a la apertura de 17 nuevas rutas aéreas internacionales entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, once de ellas desde Estados Unidos, cinco desde Canadá y una desde Dublín, Irlanda. El Aeropuerto Internacional de Cancún, que en 2025 movilizó más de 29 millones de pasajeros, se mantiene como la principal puerta de entrada al Caribe mexicano y el aeropuerto con mayor tráfico internacional en América Latina.

La Asociación de Hoteles de la Riviera Maya informó que se han remodelado más de 2,000 habitaciones para elevar la calidad de la oferta y responder a la demanda de la temporada alta. Estas inversiones se complementan con una intensa gira de promoción en mercados estratégicos como Europa, Sudamérica y Norteamérica, con presencia en ferias internacionales como Top Resa en París y el World Travel Market en Londres.

Los especialistas del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible de la Universidad Anáhuac Cancún destacan que, aunque la demanda internacional descendió en verano, el invierno se perfila como un periodo de recuperación gracias a la diversificación de destinos dentro del estado, como Tulum y Cozumel, que buscan consolidarse con experiencias culturales y de naturaleza.

Deportados quedan varados en Cancún

La terminal de autobuses de Cancún se ha convertido en un punto crítico para cientos de migrantes repatriados desde Estados Unidos, quienes llegan sin dinero, sin documentos y con la incertidumbre de no poder trasladarse a sus comunidades de origen. La demora institucional en la entrega de identificaciones los obliga a permanecer días enteros en la central camionera o incluso a dormir en la vía pública.

Marilyn Torres Leal, presidenta del Consejo Internacional Sumando Venezuela (Cisvac), confirmó que los trámites ante el INE y el SAT pueden tardar más de diez días, lo que impide a los deportados acceder a un empleo formal o comprar un boleto de autobús. “Sin papeles, no hay manera de moverse ni de trabajar”, advirtió.

La fundación Cisvac ha atendido a mil 800 mexicanos desde el inicio de la administración de Donald Trump, ofreciendo hospedaje temporal y alimentos en Puerto Aventuras para quienes carecen de apoyo familiar. En los últimos vuelos de repatriación, el 98% de los pasajeros eran mexicanos y el resto cubanos u otras nacionalidades. Estos últimos enfrentan un proceso más complejo, pues Cuba no acepta deportaciones directas y deben tramitar pasaportes consulares o solicitar refugio en México.

Las condiciones de llegada son precarias: la mayoría fue detenida en Estados Unidos mientras trabajaba o transitaba en la calle, y es trasladada en aeronaves sin pertenencias ni recursos para comunicarse. Cisvac denuncia que, pese a la existencia del programa federal “México te Abraza”, la difusión de sus apoyos es insuficiente. Dicho plan contempla la entrega de la Tarjeta Bienestar Paisano con 2 mil pesos, afiliación al IMSS y transporte a las comunidades, además de una línea de WhatsApp para orientación.

Delfines enfermos bajo vigilancia, no en abandono

La polémica por el presunto abandono de nueve delfines en Quintana Roo fue desestimada por Sara Eugenia Rincón Gallardo, presidenta de la Sociedad Protectora de Animales Luum Balche. La activista aclaró que los ejemplares reciben atención médica continua y permanecen bajo supervisión de la Profepa, descartando que se encuentren en estado de desamparo.

Rincón Gallardo explicó que se trata de mamíferos seniles con padecimientos propios de la edad, atendidos por veterinarios especializados. Reconoció que existe la intención de trasladarlos a otros espacios, pero subrayó que el procedimiento es delicado y conlleva riesgos de estrés y muerte para animales enfermos. “No es cuestión de que agarres al delfín, lo saques y lo metas a otro lado”, puntualizó.

La dirigente también cuestionó las campañas mediáticas impulsadas por agrupaciones ecologistas, a las que acusó de magnificar la situación del delfinario sin destinar recursos a la problemática de fauna urbana. Recordó que en Quintana Roo el número de perros y gatos en situación de calle pasó de 180 mil a cerca de 200 mil en un año, y que diariamente recibe entre siete y ocho reportes de maltrato, envenenamiento o atropellamientos.

Aunque se manifestó en contra del uso de fauna marina en espectáculos, Rincón Gallardo insistió en que los delfines de Dolphin Connection cuentan con cuidados profesionales y evaluaciones médicas constantes. La discusión, dijo, debe equilibrarse con la atención a los animales domésticos que sufren abandono y violencia en las calles de la entidad.