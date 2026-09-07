Chetumal, con Sección Aduanera en su aeropuerto internacional

Punto clave para el comercio y la conectividad del sur

Permitirá realizar operaciones de entrada y salida de mercancías de importación y exportación por vía aérea

Chetumal. – En un hecho que marca un antes y un después para el desarrollo económico del sur del estado, la gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció la entrada en vigor de la Sección Aduanera en el Aeropuerto Internacional de Chetumal, un logro consolidado gracias a las gestiones realizadas ante el Gobierno de México y que ya es una realidad tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Este paso histórico, que permitirá realizar operaciones de entrada y salida de mercancías de importación y exportación por la vía aérea, así como articular una estrategia de conectividad y desarrollo económico con el Tren Maya, el Recinto Fiscalizado Estratégico y el Polo de Desarrollo Económico de Chetumal, tuvo el respaldo de la Secretaría de Economía.

“Se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se determina el establecimiento de la sección aduanera en el Aeropuerto Internacional de Chetumal lo que permite realizar operaciones de entrada y salida de mercancías de importación y exportación del territorio nacional y su despacho aduanero por vía aérea”, citó Mara Lezama.

Esto crea un ecosistema de desarrollo económico importante articulando el aeropuerto con el Tren Maya de carga, el Recinto Fiscalizado Estratégico de Chetumal, la Zona Libre de Chetumal y el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Chetumal, porque permite diseñar una verdadera plataforma logística aérea, aduanera y fiscal en nuestra Capital del estado, añadió la titular del Ejecutivo.

Mara Lezama agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum por siempre apostarle a Chetumal y devolverle su brillo con hechos.

Con este acuerdo, que ya entró en vigor, se espera un incremento en la actividad comercial y una mayor conectividad aérea con Centroamérica y el Caribe, generando nuevas fuentes de empleo y oportunidades para las familias quintanarroenses.

Entregan Casa del Estudiante Universitario Indígena

Chetumal.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa realizó la entrega formal de la Casa del Estudiante Universitario Indígena, espacio que fue recuperado y equipado para brindar condiciones dignas de alojamiento, alimentación y estudio a 100 jóvenes indígenas de Quintana Roo.

“Hoy se cristaliza un sueño, hoy me da mucho gusto ver caras de tantas chavas y chavos estudiantes que van a tener aquí su hogar. Y ver y conocer a mamás y papás que van a poder estar tranquilas y tranquilos porque saben que sus hijas y sus hijos van a tener un hogar”, expresó la Gobernadora.

Mara Lezama recordó que la Casa del Estudiante, inaugurada originalmente en 2018, pero nunca se abrió y el dinero del pueblo se lo robaron y las instalaciones fueron desmanteladas. Hoy, el espacio contará con capacidad para 50 mujeres y 50 hombres, quienes tendrán acceso a dormitorios, aulas, instalaciones de servicio y espacios de convivencia para desarrollar sus actividades académicas.

Mara Lezama explicó que los trabajos se realizaron en dos etapas. En 2025 se intervino la infraestructura administrativa y de servicios, así como los dormitorios de mujeres y hombres, con acciones de impermeabilización, cancelería, herrería, pisos, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, pintura y obra exterior.

En 2026 se dio continuidad con una segunda etapa de rehabilitación general, obra exterior y equipamiento, con lo que el inmueble quedó nuevamente en condiciones de atender a estudiantes indígenas que deben trasladarse desde sus comunidades para cursar una carrera universitaria.