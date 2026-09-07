Amarillamiento de palmeras, mal que cambió el paisaje de Cancún

De los años 70 a 1989 se perdieron 300 mil

Se pasó a sustituir ejemplares enfermos y privilegiar plantas resistentes

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Quintana Roo perdió miles de palmas de coco por una enfermedad que llegó en los años 70 y convirtió el paisaje tropical en una fila de troncos secos, el amarillamiento letal atacó primero las zonas turísticas del norte.

En la gran epidemia, cerca de 300 mil palmeras habían muerto para 1989, equivalentes al 65% de las existentes en Quintana Roo, una cifra que explica por qué el paisaje de Cancún cambió para siempre, de acuerdo a informe del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).

La enfermedad apareció en 1977 y se extendió por Cancún, Cozumel, Isla Mujeres, Puerto Morelos y otros puntos de la costa, donde el cocotero formaba parte del paisaje turístico y de la producción rural.

El golpe no fue solamente visual, el amarillamiento también redujo la producción de coco y obligó a buscar variedades capaces de resistir una enfermedad que puede matar una palma entre tres y cinco meses después de los primeros síntomas.

Décadas después, el problema persiste, aunque con otra cara, en 2025 productores y especialistas de Quintana Roo hablaban de reforzar la siembra de especies resistentes y reconocían que el estado ya había perdido grandes extensiones de cocoteros, según productores participantes de la Feria del Coco.

El paisaje que se tuvo que reinventar

En Cancún, la respuesta pasó por sustituir ejemplares enfermos y privilegiar palmas resistentes, una estrategia que evita reconstruir el paisaje con plantas vulnerables a la misma enfermedad que lo transformó décadas atrás.

La investigación también cambió la batalla, el INIFAP trabaja con bancos de germoplasma y selección de materiales híbridos resistentes, porque la defensa principal consiste en evitar que las nuevas plantaciones repitan la tragedia.

El sur mantiene la vigilancia, en 2024 investigadores del INIFAP y CICY estudiaron una palma ornamental como posible indicador de la presencia del amarillamiento letal, con trabajo de campo en Quintana Roo y análisis de fitoplasmas.

El amarillamiento ya no tiene la imagen de aquella devastación masiva, pero tampoco desapareció, la historia de Cancún muestra que una enfermedad puede cambiar un paisaje turístico y obligar a una región entera a aprender qué palmas volver a plantar.