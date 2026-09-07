Pone en marcha método de pago electrónico para unidades Mobi

A partir de este martes

Usuarios de la Ruta Sian Ka’an-Las Américas podrán pagar con varias opciones

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) invita a las y los usuarios de Chetumal de la Ruta Sian Ka’an-Las Américas preparar su método de pago electrónico para abordar las unidades del Sistema de Movilidad del Bienestar Quintanarroense (MOBI), ya que a partir de este martes 8 de septiembre comenzará el cobro del pasaje y no se recibirá efectivo a bordo.

El titular de Imoveqroo, Rafael Hernández Kotasek, destacó la importancia de que la ciudadanía conozca las diferentes alternativas disponibles y cuente previamente con su medio de pago y saldo suficiente para realizar sus viajes de manera ágil y sin contratiempos.

Las personas usuarias podrán pagar sus viajes mediante cuatro opciones:

1.- La tarjeta MOBI General, de color rojo, para usuarios en general.

2.- La tarjeta virtual, bajando la aplicación MOBI App en teléfono celular, que emite un e-ticket mediante un código QR dinámico.

3.- Las tarjetas MOBI de Tarifa Social, destinadas a estudiantes, personas mayores y personas con discapacidad.

4.- Con tarjeta bancaria de débito o crédito, que tenga tecnología sin contacto (contactless).

La tarjeta MOBI General podrá adquirirse con costo de 35 pesos en establecimientos autorizados: Oxxo y Dunosusa. En estos mismos puntos se podrán realizar recargas de saldo: OXXO, Dunosusa, Súper Willys y SIX.

Otra alternativa es utilizar la aplicación MOBI, disponible en App Store y Google Play. Para activarla, la persona usuaria deberá descargarla, registrarse y verificar su número celular.

Una vez concluido el registro, la aplicación genera automáticamente y sin costo una tarjeta virtual, a la cual deberá realizarse una recarga de saldo antes de utilizarla para pagar el viaje.

Posteriormente, desde el menú de la aplicación se podrá ingresar a la sección de tarjetas, seleccionar la opción e-ticket y generar un código QR dinámico, que deberá presentarse ante el validador de la unidad al momento de abordar.

De esta manera, las personas usuarias pueden llevar su medio de pago directamente en el teléfono celular, consultar su saldo y realizar el pago de su pasaje de manera práctica y rápida.

Credencialización para Tarifa Social

Credencialización para acceder a la Tarifa Social: Las personas que pertenezcan a alguno de los grupos beneficiarios podrán tramitar gratuitamente su tarjeta MOBI de Tarifa Social.

Los requisitos son los siguientes: Estudiantes de 6 años en adelante: copia de CURP para menores de 18 años o copia de INE vigente para mayores de edad; comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses y constancia de estudios.

Personas de 60 años en adelante: copia de INE vigente, comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses y copia de identificación o credencial del INAPAM.

Personas con discapacidad: copia de INE vigente, comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses y documento oficial que acredite una condición permanente de discapacidad.

Los módulos de credencialización brindan atención de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 horas, en: Plaza Manatí, sobre Boulevard Bahía. Centro de Operaciones MOBI, en avenida Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón. Instalaciones del DIF Estatal, en avenida Adolfo López Mateos, colonia Italia.

Módulo temporal en la UQROO, División de Ciencias, avenida Erick Paolo Martínez S/N.

Módulo temporal en la Universidad Tecnológica de Chetumal.

La ruta Sian Ka’an–Las Américas tiene un recorrido aproximado de 21 kilómetros y conecta la zona de Las Américas con el centro de Chetumal. El servicio opera de 6:00 a 22:00 horas con unidades eléctricas MOBI con capacidad para 60 pasajeros.

Como parte del Sistema MOBI, las unidades incorporan tecnología y equipamiento para mejorar la experiencia de viaje, con aire acondicionado, conexión Wi-Fi, puertos USB y USB-C, pantallas informativas, GPS, botón de emergencia y videovigilancia en tiempo real.

Asimismo, la accesibilidad universal constituye uno de los elementos centrales del nuevo sistema de transporte, para facilitar que todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad o movilidad reducida, puedan utilizar el servicio en condiciones de mayor seguridad, autonomía e inclusión.

El IMOVEQROO reitera la invitación a las y los usuarios a preparar previamente su método de pago, verificar que su tarjeta física o virtual cuente con saldo, tramitar su Tarifa Social cuando corresponda y familiarizarse con las diferentes alternativas disponibles antes de abordar las unidades MOBI.

El titular de Imoveqroo destacó la importancia de que la ciudadanía conozca las diferentes alternativas disponibles y cuente previamente con su medio de pago y saldo para realizar sus viajes de manera ágil y sin contratiempos.