Más vuelos hacia el Caribe mexicano a partir de noviembre

Temporada de invierno

Reanudará la ruta Acapulco–Cancún, que fue suspendida desde abril de 2024

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La conectividad aérea hacia Quintana Roo tendrá un respiro a partir de noviembre, con nuevas rutas y reaperturas que apuntan a reforzar la temporada de invierno 2026-2027. La primera en dar el paso será Viva Aerobus, que el 14 de noviembre inaugurará el vuelo Nuevo Laredo–Cancún, con escala exprés en Tampico y dos frecuencias semanales. Además, el 3 de noviembre reanudará la ruta Acapulco–Cancún, suspendida desde abril de 2024, también con dos frecuencias semanales en aviones Airbus A320.

La oferta doméstica se complementará con la llegada de aerolíneas internacionales. Flair Airlines reabrirá operaciones desde Edmonton, Calgary y Montreal hacia Cancún a mediados de diciembre, con frecuencias que se extenderán hasta abril de 2027. A ello se suman Air Canada y WestJet, que retomarán vuelos desde Calgary, Edmonton y Montreal en la segunda quincena de diciembre.

En el frente estadounidense, Breeze Airways añadirá Tampa el 18 de diciembre y, en enero de 2027, Pittsburgh y Richmond, además de mantener sus rutas estacionales desde Charleston, Norfolk, Nueva Orleans y Providence.

El Aeropuerto Internacional de Tulum Felipe Carrillo Puerto, también recibirá un impulso: entre finales de octubre y diciembre se reactivarán rutas de United Airlines, Air Canada, Air Transat y WestJet, conectando con Newark, Toronto, Montreal, Quebec y Calgary.

La Secretaría de Turismo estatal reconoce que el reto es recuperar el tráfico internacional, que acumula caídas de doble dígito tras la salida de Spirit. Sin embargo, las negociaciones en curso y la agenda de invierno muestran un esfuerzo por reposicionar al Caribe Mexicano como uno de los destinos más competitivos de la región.

Regreso a clases dispara emergencias viales en Cancún

El inicio del ciclo escolar ha traído consigo un repunte en los accidentes de tránsito, especialmente de motociclistas que circulan a exceso de velocidad. La Cruz Roja Mexicana, Delegación Cancún, informó que solo en agosto atendió 904 servicios de emergencia, entre ellos 96 accidentes de motocicleta, además de 91 choques, 100 caídas y 222 personas enfermas.

José Juan Rivera, coordinador de comunicación de la institución, advirtió que el regreso a clases exige extremar precauciones: respetar límites de velocidad, zonas escolares y condiciones mecánicas de los vehículos, además de evitar conducir bajo los efectos del alcohol.

El problema más visible está en los motociclistas. Durante el primer semestre de 2026, los accidentes en moto aumentaron entre 20 y 25%, con un promedio de tres percances diarios. Rivera subrayó la importancia de portar casco y equipo de protección, pues se han detectado casos de padres que trasladan hasta cuatro personas en una sola motocicleta, muchas veces sin medidas de seguridad.

La Cruz Roja también exhortó a la población a usar de manera responsable los números de emergencia y considerar los tiempos de traslado, con especial cuidado hacia niñas, niños, peatones y ciclistas. El servicio de ambulancias permanece disponible las 24 horas, los 365 días del año.

El Aeropuerto Internacional de Tulum Felipe Carrillo Puerto, también recibirá un impulso: entre finales de octubre y diciembre se reactivarán rutas de United Airlines, Air Canada, Air Transat y WestJet.