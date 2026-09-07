“El Potrillo” hace cantar al cielo

Alejandro Fernández en el Festival Arre

Conquista a miles bajo la lluvia y honra la memoria del “Charro de Huentitán”

El cielo se abrió sobre el Festival Arre y Alejandro Fernández respondió cantando. Bajo un aguacero que empapó su traje de charro y a miles de seguidores, “El Potrillo” se adueñó de la noche con una actuación marcada por el mariachi, los grandes éxitos y la presencia imborrable de Vicente Fernández.

La lluvia convirtió el concierto en una postal todavía más poderosa. Frente a un público que decidió resistir el temporal para verlo, Alejandro recorrió la pasarela completamente mojado, levantó la voz y transformó el escenario en una enorme cantina a cielo abierto, donde cada canción encontró respuesta en miles de gargantas.

Pero aquella noche no sólo se trataba de cantar sus éxitos. Había memoria, sangre y legado.

En medio de la fiesta, “El Potrillo” abrió el corazón para recordar a su padre y consiguió que, por unos minutos, el Festival Arre también cantara con Vicente Fernández. Las canciones que inmortalizó el “Charro de Huentitán” volvieron a cobrar vida mientras el público acompañaba a Alejandro en uno de los pasajes más emotivos de la jornada.

DON VICENTE VOLVIÓ A ESTAR PRESENTE

“Nube viajera” tuvo una dedicatoria especial para su padre y dio paso a un recorrido por algunas de aquellas canciones que se volvieron eternas en la voz del “Charro de Huentitán”.

“El Rey”, “Estos celos”, “De qué manera te olvido” y “Volver, volver” hicieron retumbar el festival y provocaron que miles de asistentes se convirtieran en un enorme coro.

Por unos minutos, la nostalgia se apoderó del lugar. La figura de Don Vicente pareció regresar a través de las canciones, mientras su hijo mantenía vivo sobre el escenario un legado que ha pasado de generación en generación.

“EL POTRILLO” DESAFÍA LA LLUVIA

Las condiciones meteorológicas habían obligado horas antes a realizar una pausa temporal en las actividades del Festival Arre. Sin embargo, el público esperó y la música volvió.

Cuando llegó el momento de Alejandro Fernández, la lluvia continuaba, pero nada parecía suficiente para detener el encuentro.

El cantante recorrió la pasarela, se acercó a sus seguidores y agradeció que permanecieran ahí pese al clima. La respuesta fue inmediata: cada canción fue acompañada por miles de voces.

Entonces llegaron algunos de los grandes éxitos de su propia trayectoria.

“Me dediqué a perderte”, “Estuve” y “Como quien pierde una estrella” elevaron todavía más los ánimos y confirmaron la conexión que “El Potrillo” mantiene con un público que ha seguido su carrera durante décadas.

También hubo espacio para “Me está doliendo”, tema grabado junto a Carín León, con el que Alejandro mostró nuevamente su capacidad para mantenerse vigente y tender puentes entre generaciones dentro de la música mexicana.

SORPRESA CON EDÉN MUÑOZ

La noche todavía guardaba una sorpresa.

Edén Muñoz apareció en escena para compartir micrófono con Alejandro Fernández e interpretar “Decepciones”, colaboración que ambos lanzaron en 2020.

La química entre los dos artistas entusiasmó al público y el encuentro se extendió una canción más. Juntos interpretaron “No”, composición de Armando Manzanero que forma parte del repertorio de “El Potrillo”. Fue otro de los momentos celebrados de una presentación en la que tradición y nuevas generaciones encontraron un mismo punto de encuentro.

UNA FIESTA DE LA MÚSICA MEXICANA

La segunda jornada del Festival Arre reunió a cerca de 36 mil asistentes y convirtió nuevamente al encuentro en un escaparate para diferentes sonidos de la música mexicana.

Por sus escenarios también pasaron La Sonora Dinamita, Mi Banda El Mexicano, Víctor Mendivil y Marcos Villalobos, mientras Los Tucanes de Tijuana fueron los encargados de prolongar la fiesta hasta la madrugada.

Un día antes, el festival había recibido a figuras como Banda MS, Grupo Cañaveral, Gabito Ballesteros y Eslabón Armado.

Sin embargo, Alejandro Fernández dejó una de las imágenes más poderosas de esta edición: vestido de charro, completamente entregado y cantando mientras la lluvia caía sobre él y sobre miles de personas que se negaron a abandonar el lugar.

Porque esa noche en el Festival Arre no sólo cantó “El Potrillo”.

Cantaron miles. Cantó la nostalgia. Cantó el mariachi. Y, a través de aquellas canciones que México hizo suyas, también volvió a escucharse el legado del inolvidable Vicente Fernández.