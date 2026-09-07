Desde cualquier trinchera se debe fortalecer la democracia: regidora panista Michel Quiroz

Reconocen su impulso a la educación en Metepec

Por Arturo Baena

Metepec, Méx.- “Desde el Cabildo defendí y defenderé el derecho de las mujeres a votar y a ser votadas, a participar en espacios libres de violencia política contra las mujeres en razón de género e impulsé la democracia paritaria”.

Así lo expresó en entrevista la regidora panista, Michel Quiroz, luego de reiterar que “desde todas las trincheras, debemos fortalecer la democracia e impulsar la participación política de las mujeres, garantizando la paridad, la igualdad y la protección efectiva de los derechos político electorales de las mujeres”, dijo.

La representante popular resaltó la importancia de levantar la voz e impulsar activamente el liderazgo de las mujeres como un eje fundamental para consolidar la democracia.

En otro orden de ideas, maestros, padres de familia y estudiantes, agradecieron a la regidora el impulso y apoyo a la educación en este municipio en donde, Michel Quiroz, aseguró que “la educación, la cultura y la familia, son y serán siempre una prioridad en Metepec”.