Reconoce el gobierno de Naucalpan a elementos de la Guardia Municipal

Fortalecimiento de la seguridad

Naucalpan, Méx.- El alcalde Isaac Montoya reconoció a 40 elementos de la Guardia Municipal y 20 elementos de la Policía Estatal por su destacado desempeño en la atención a la ciudadanía y su participación en acciones relevantes para combatir la delincuencia y fortalecer la seguridad en el municipio.

Durante la entrega de reconocimientos y estímulos, el edil destacó la labor de las y los elementos que han participado en la frustración de robos con violencia, la detención por delitos contra la salud, casos de abuso sexual, robo de autopartes y la captura de generadores de violencia, entre otras acciones que contribuyen a la tranquilidad de las familias naucalpenses.

Isaac Montoya subrayó que, así como su administración ha sido firme ante cualquier elemento que incurra en abusos o atropellos contra la ciudadanía, también reconoce y agradece a quienes desempeñan su labor con vocación de servicio.

“Lo que decidimos es que, de la misma manera en que íbamos a ser muy estrictos con quienes cometieran atropellos contra los ciudadanos, también íbamos a ser muy agradecidos con quienes llevan a cabo acciones anteponiendo el interés común. Esta entrega de reconocimientos y estímulos forma parte de una visión donde se reconfiguró el nombre de la Guardia Municipal, que no nace nada más como un cambio de nombre, sino como un cambio de mentalidad”, expresó.

El presidente Municipal resaltó que actualmente Naucalpan trabaja de manera coordinada con los gobiernos estatal y federal para fortalecer las acciones de seguridad, auxiliar a la ciudadanía y generar mejores resultados en el combate a la delincuencia.