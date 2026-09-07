Continuará el apoyo a la cultura y el deporte: David Parra Sánchez

Rescate del tejido social en Naucalpan

Por Arturo Baena

Naucalpan, Méx.- “Por supuesto que la cultura y el deporte son herramientas esenciales que deben ir de la mano para impulsar el desarrollo social y rescatar el tejido comunitario, especialmente entre las familias de los sectores más vulnerables, es por ello que contarán con mi respaldo total”.

Aseguró lo anterior el líder social David Parra, luego de asistir al arranque de eventos deportivos y culturales en esta localidad y reconocer a grupos originarios y comunidades indígenas por preservar sus usos y costumbres en la entidad mexiquense como lo son los arrieros.

Por otra parte, Parra Sánchez destacó que, a través de la asociación civil Proyecto Social Naucalpan, seguirá apoyando todas las áreas del deporte y las expresiones culturales que brindan herramientas de salud física, mental y disciplina que alejan a los jóvenes de conductas de riesgo.

«Estas actividades (cultura y deporte) funcionan como un motor universal de unión vecinal, permitiendo igualar oportunidades sin importar el contexto socioeconómico, toda vez que fomentar espacios sanos permite robustecer la paz en los hogares y fortalecer los lazos comunitarios», dijo.