Inició Pumas Acatlán con el pie derecho, derrotó 17 a 12 a Búhos

Naucalpan, Méx.- Los Pumas Acatlán sacaron las garras en el arranque de la Liga Mayor Conferencia Nacional Grupo Centro de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA) con victoria 17 a 12 sobre los Búhos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en otra edición más del Clásico Universitario. Los muchachos de la UNAM abrieron el juego con gran ofensiva que puso en guardia a sus rivales. Aunque no concretaron el gol de campo, su férrea defensa les devolvió el ovoide después de tres intentos fallidos guindas, lo que puso la mesa para que el quarterback Omar Gibrán Valdez Díaz (7) abriera el marcador con carrera de cinco yardas por la derecha para despedir el primer cuarto. Daniel Antonio Sánchez García (38) hizo bueno el punto extra y el 7-0.