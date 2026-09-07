La Casa de los Famosos México arrasa en audiencia

Más de 11.5 millones siguen la eliminación

El reality se consolida como la emisión número uno de la televisión abierta los domingos; la salida de Flor Vigna superó a su competencia por más de 16%

La competencia dentro de La Casa de los Famosos México se intensifica y el público responde. La sexta Gala de Eliminación convirtió nuevamente al reality en el programa más visto de la televisión abierta dominical en México, al alcanzar a más de 11.5 millones de personas a nivel nacional.

De acuerdo con información de TelevisaUnivision, basada en datos de ACAM con información de HR Media, la emisión en la que Flor Vigna tuvo que abandonar la casa logró además superar a su competencia por más de 16 por ciento, confirmando el interés que continúa despertando el programa conforme se acerca a sus etapas decisivas.

FLOR VIGNA DICE ADIÓS

La tensión volvió a apoderarse de la casa durante una gala en la que participantes y seguidores esperaron hasta el último momento para conocer quién tendría que despedirse de la competencia.

Finalmente, Flor Vigna se convirtió en la sexta eliminada de la nueva temporada, poniendo fin a su estancia en uno de los realities de mayor exposición de la televisión mexicana.

Su salida marcó un nuevo giro en la convivencia y modificó las estrategias entre quienes continúan en busca de llegar hasta la final.

Más allá de lo que ocurre durante las galas, uno de los elementos que ha impulsado el fenómeno es el seguimiento permanente de los habitantes.

El formato mantiene a un grupo de celebridades conviviendo las 24 horas del día, los siete días de la semana, completamente aisladas del exterior y bajo la mirada constante de las cámaras.

Alianzas, diferencias, estrategias y momentos inesperados forman parte de una convivencia en la que prácticamente todo queda registrado y puede cambiar de un momento a otro el rumbo de la competencia.

DOMINA EL DOMINGO

TELEVISIVO

Los números de la sexta Gala de Eliminación colocan a La Casa de los Famosos México como la emisión número uno de la programación dominical a nivel nacional, según los datos difundidos por la televisora.

El alcance de más de 11.5 millones de personas muestra que, además de la conversación que el reality genera en plataformas digitales, la televisión abierta continúa siendo una pieza fundamental de su éxito.

La expectativa crece particularmente durante las galas de eliminación, cuando la permanencia de los habitantes queda en juego y uno de ellos debe abandonar definitivamente la competencia.

GALILEA MONTIJO

AL FRENTE

La conducción de La Casa de los Famosos México está encabezada por Galilea Montijo, acompañada por Odalys Ramírez y Diego de Erice en las emisiones transmitidas por las estrellas y Canal 5.

Mientras tanto, la transmisión 24/7 a través de ViX cuenta con Wendy Guevara y Ricardo Margaleff como conductores.

Con una nueva eliminación consumada y la competencia cada vez más cerrada, el reality entra en una etapa en la que cada decisión, nominación y alianza puede resultar determinante.

Por ahora, los números juegan a su favor: más de 11.5 millones de personas siguieron la sexta Gala de Eliminación, consolidando a La Casa de los Famosos México como uno de los grandes fenómenos de audiencia de la televisión nacional