Servicio a más de 70 mil derechohabientes en Hospital Regional ISSEMYM Nezahualcóyotl

Durante el gobierno de Delfina Gómez Álvarez se han otorgado 470 mil consultas, resultado que destaca en el marco de su 44 aniversario

Toluca, Estado de México.– El gobierno de Delfina Gómez Álvarez, a través del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), dio arranque a las Jornadas Conmemorativas por el 44 aniversario del Hospital Regional Nezahualcóyotl, orientadas a fortalecer la calidad de la atención médica a una población de más de 70 mil derechohabientes.

Durante la presente administración, el Hospital Regional ha otorgado 470 mil consultas generales, de especialidad, de urgencias y odontológicas; 2 millones 443 mil 964 estudios de laboratorio y de gabinete; 3 mil 750 cirugías; 26 mil 765 egresos hospitalarios, y se han atendido 617 nacimientos.

En el acto inaugural, Jorge Muñoz Infante, Director de Educación e Investigación en Salud del ISSEMYM, aludió a la celebración de 44 años de trayectoria institucional y de compromiso inquebrantable con la salud y la vida de las y los derechohabientes.

Aleny Suárez Guzmán, directora de este nosocomio, señaló que la institución es sede de la especialidad en Medicina Familiar, lo que contribuye a la formación de nuevos profesionales de la salud y fortalece el desarrollo académico institucional.

Este hospital, además de brindar atención médica general y de urgencias las 24 horas, todos los días del año, ofrece atención en especialidades como cirugía general, ginecología y obstetricia, medicina interna, pediatría, traumatología y ortopedia, otorrinolaringología, anestesiología, rehabilitación y oftalmología.

Bajo el principio El Poder de Servir, el Hospital Regional Nezahualcóyotl del ISSEMYM, organismo sectorizado a la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de México, refrenda su compromiso de ofrecer servicios de salud con estándares de calidad al priorizar la seguridad y el cuidado de las personas derechohabientes.