Grupo Relámpagos participará en el Desfile Cívico Militar

Este 16 de septiembre

Toluca, Estado de México.– El gobierno del Estado de México convoca por sexta ocasión a Grupo Relámpagos de la Oficialía Mayor para participar en el desfile conmemorativo por el Aniversario del Inicio de la Independencia de México. Este 16 de septiembre, dos helicópteros de la agrupación sobrevolarán la capital mexiquense.

Su intervención requiere labores previas de coordinación, mantenimiento y revisión para garantizar la seguridad y las condiciones operativas de las aeronaves.

“Grupo Relámpagos se prepara para la misión, en este caso el desfile del 16 de septiembre: se involucra el personal de mantenimiento para que nos dé la condición de la aeronave; posteriormente, el piloto hace una revisión antes de cada vuelo, llamada prevuelo; de ahí se saca el cálculo de combustible, la ruta y la distancia que va a recorrer”, indicó el capitán Alan Picazo Villar, encargado de la Dirección de Operaciones.

La agrupación participó en los desfiles de 2015, 2017, 2018, 2024 y 2025; este año sumará su sexta participación.

Grupo Relámpagos cuenta con autorizaciones y certificaciones de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), que respaldan la seguridad de sus operaciones y su capacidad para atender emergencias.

En lo que va de la administración de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, ha realizado más de 2 mil 200 operaciones, entre traslados aeromédicos y de órganos, combate de incendios forestales, atención de desastres naturales, así como acciones de búsqueda y rescate.

Con su intervención este 16 de septiembre, Grupo Relámpagos mostrará en el cielo de Toluca la preparación, capacidad y vocación de servicio de las mujeres y hombres que integran esta unidad especializada del Gobierno del Estado de México.