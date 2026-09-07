Programas para el Bienestar beneficiarán a 42.8 millones al cierre de 2026: Sheinbaum

Apoyo directo a la gente y a la economía

Reconoció a las y los 29 mil servidoras y servidores de la nación que trabajan para ayudar al pueblo de México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que los Programas para el Bienestar tienen impacto en el desarrollo económico del país, ya que al cierre del 2026, se entregarán de manera directa a 42.8 millones de mexicanas y mexicanos, con una inversión social de un billón de pesos (bdp) que se inyectan de manera directa a la economía del país.

“El aumento al salario mínimo, reconocido por todos, es una de las políticas que permitieron que 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieran de la pobreza, y sigue disminuyendo en términos de la pobreza laboral. Ahora viene la Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares que nos va a decir cómo vamos en el 2026.

“La otra son los Programas de Bienestar, que es un apoyo directo no solamente a la gente, sino también a la economía, porque es un billón de pesos inyectados directamente a la economía que aumenta evidentemente el consumo y con ello tiene un impacto en todo el desarrollo económico del país”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Señaló que los Programas para el Bienestar se suman a la inversión pública y mixta impulsada por el Gobierno de México, lo que en conjunto permitirá que millones de mexicanas y mexicanos salgan de la pobreza.

La jefa del Ejecutivo federal agradeció y reconoció a las y los 29 mil servidoras y servidores de la nación, por el trabajo que realizan diariamente para ayudar al pueblo de México en el registro, asambleas y entrega de los Programas para el Bienestar.

“La riqueza de México se traduce en bienestar”

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, destacó que con estos programas la riqueza de México se traduce en bienestar a través de la Pensión Adulto Mayor que beneficia a 13.7 millones de personas adultas mayores que reciben 6 mil 400 pesos bimestrales; de la Pensión para Personas con Discapacidad que se entrega a 2 millones con 3 mil 300 pesos bimestrales; del Programa de Rehabilitación e Inclusión con el que 25 mil niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años reciben terapias especializadas de rehabilitación sin costo; del Programa Madres Trabajadoras en beneficio de 300 mil niñas y niños que reciben mil 650 pesos bimestrales lo que contribuye al cuidado y desarrollo de las infancias; de la Pensión Mujeres Bienestar que se otorga a 2.8 millones de mujeres de 60 a 64 años que reciben 3 mil 100 pesos bimestrales; además de Salud Casa por Casa con el cual 20 mil profesionales de la salud han realizado 23 millones de visitas domiciliarias a personas adultas mayores y con discapacidad.

Informó que avanza la Credencialización del Servicio Universal de Salud que a la fecha lleva 3.8 millones de adultos mayores y personas con discapacidad registrados con lo que en 2027 podrán acceder a los servicios de salud del IMSS, ISSSTE o IMSS Bienestar. Además, con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM) se ha entregado presupuesto directo a 19 mil comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos.

Mientras que Sembrando Vida beneficia a 445 mil sembradoras y sembradores con 6 mil 450 pesos mensuales; con el Programa Emergencia Social o Natural, cerca de 100 mil familias recibieron un apoyo de 7 mil 426 millones de pesos tras las afectaciones por las lluvias torrenciales presentadas en cinco estados; y mediante los Centros de Atención para el Migrante se brindó ayuda a más de 197 mil personas migrantes con acciones orientadas a cubrir sus necesidades inmediatas y procurar condiciones dignas durante su estancia.

CSP asiste al primer Informe de la nueva Corte

Claudia Sheinbaum Pardo asistió este lunes al evento conmemorativo de la nueva Corte que preside, Hugo Aguilar Ortiz, y anunció que este martes presentará un balance sobre el primer año de la nueva integración del Máximo Tribunal.

Minutos antes, en su mañanera Sheinbaum consideró que el nuevo Poder Judicial es mejor que el anterior, ya que, entre otras cosas, han disminuido la corrupción y la llamada «puerta giratoria».

Aseguró que uno de los cambios que observa está relacionado con la liberación de personas detenidas por presuntas irregularidades en su captura.

«Es un Poder Judicial mucho mejor que el que había. Mucho mejor. Y eso lo vemos incluso en el tema de la llamada puerta giratoria, de presuntos personas que habían cometido un delito y que de inmediato salían porque supuestamente no se había hecho bien su detención», afirmó.