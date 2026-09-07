Mexazon busca conquistar nuevos escenarios con su pop urbano

Fantastic Forever “A la mexicana”

Música, disciplina y unidad son los pilares de la boyband capitalina, que promociona su sencillo “Garota” y prepara nueva música

Por Arturo Arellano

La boyband mexicana Mexazon busca abrirse paso en la escena del pop urbano con una propuesta que combina canto, baile y una participación activa de sus integrantes en distintas áreas de la producción artística.

Integrado por Alan, Aldo, Axel y Jhonatan, el grupo surgió con la intención de ofrecer a las nuevas generaciones una agrupación con la cual puedan identificarse a través de la música. Su concepto recupera elementos de las boybands de los años noventa, pero los adapta a los sonidos urbanos y a las dinámicas de la industria actual.

De acuerdo con su información promocional, Mexazon mezcla pop, reguetón y funk, además de presentar espectáculos vocales y coreográficos. En su recorrido artístico se encuentran participaciones en escenarios y eventos como Billboard, el Lunario del Auditorio Nacional, el Foro 360, el Festival de la Salsa en el Velódromo Olímpico, World of Dance, la Feria de Puebla 2025 y distintos festivales y encuentros culturales.

La agrupación también fue reconocida como Grupo Revelación en el Teatro Metropolitan, distinción que, según su press kit, consolidó su proyección dentro de la industria musical.

Actualmente, Mexazon promociona “Garota”, sencillo que combina funk brasileño con dembow latino. La canción surgió a partir de un concurso realizado en Instagram por Cuartel Music, llamado La Nueva Ola, cuyo premio consistía en producir un tema para artistas emergentes.

“Es una canción con la cual salimos al mercado internacionalmente, es una fusión de funk brasileño con dembow latino”, explicó Alan durante la entrevista. El integrante agregó que el tema cuenta con un chanteo interpretado por el grupo y un coro pensado para permanecer en la memoria del público.

El video oficial de “Garota” ya está disponible en YouTube y representa, para los integrantes, un paso hacia la internacionalización de su proyecto. “Mexasound quiere expandir su música al lado europeo, un poquito más del lado latino y también americano”, señaló Alan.

Aunque el material promocional identifica al grupo como Mexazon, durante la entrevista los integrantes se refirieron en distintos momentos a su proyecto como Mexasound. La agrupación explicó que el nombre busca representar sus raíces mexicanas y el carácter latino de su música.

Uno de los objetivos de Mexazon es participar de manera más activa en la creación de sus canciones. Jhonatan explicó que los integrantes han incorporado cada vez más elementos de letra y composición en sus últimos lanzamientos “No solo somos una agrupación, no solo somos cinco bailarines y cinco personas que cantan, sino que ampliamos más para tener un poco más de control en nuestro proyecto”, afirmó.

El grupo también ha trabajado en composición junto con Mari Morín, escritora y compositora de “Pelo Suelto”, canción interpretada por Gloria Trevi. Asimismo, mencionó una colaboración previa con Foráneos Music, experiencia que les permitió fortalecer sus herramientas creativas.

Para Mexazon, involucrarse en la composición no solo amplía sus capacidades artísticas, sino que también permite construir una identidad más reconocible. “Mexazon no solo es una boyband que quiere deslumbrar en cuanto a lo artístico, sino que también tenemos muchas cosas que decir”, agregó Jhonatan.

La agrupación trabaja además en un nuevo álbum que incluirá diferentes ritmos y combinaciones. Su intención es que cada canción pueda transmitir emociones como amor, desamor o pasión, sin perder el sello musical del grupo.

Orgullo mexicano y trabajo en equipo

Axel García, líder de la agrupación, considera que uno de los principales rasgos de Mexazon es su origen mexicano y la diversidad musical que escucharon durante su infancia “Somos supermexicanos, traemos el nopalote en la frente”, expresó. Para el cantante, haber crecido en la Ciudad de México, rodeados de géneros como la cumbia, el merengue y otros ritmos populares, influyó directamente en la propuesta actual del grupo.

Esta mezcla de influencias se refleja en “Garota”, tema que, según Axel, puede sonar brasileño, urbano y mexicano al mismo tiempo. “No es un sonido que ya hayas escuchado antes”, aseguró.

La unión entre los integrantes también ocupa un lugar central en la identidad del proyecto. Alan y Axel son hermanos, Aldo es su primo y Jhonatan es amigo de la familia desde la infancia. Esa relación, explicaron, les permite trabajar desde la confianza y la disciplina.

“En este grupo no hay envidias; en realidad hay sueños y hambre de salir adelante”, afirmó Axel.

Un show explosivo

En el escenario, Mexazon apuesta por un espectáculo enérgico y visual. Jhonatan describió sus presentaciones como “muy explosivas” y enfocadas en transmitir energía al público.

“Siempre hemos dicho que si el público siente la energía del artista, es recíproco y también se regresa”, comentó.

La propuesta escénica combina coreografías, interpretación vocal y una imagen inspirada en la fiesta y el carácter festivo de México. El grupo también destacó la preparación física de sus integrantes como parte de esta nueva etapa artística.

Además de sus canciones inéditas, el espectáculo de Mexazon incluye covers y busca aprovechar la experiencia vocal y coreográfica de sus cuatro miembros para ofrecer un show de alcance internacional.

La agrupación mantiene una comunicación directa con sus seguidores a través de plataformas digitales. Sus integrantes aseguraron que ellos mismos administran sus redes sociales, responden comentarios y mantienen contacto constante con sus fanáticas, conocidas como “las Sonics” “Nosotros nadie maneja nuestras redes. Nosotros leemos todos los comentarios, respondemos los comentarios y hablamos con nuestras fanáticas”, explicó Axel.

El grupo también promueve un trend relacionado con “Garota” en TikTok y busca ampliar su alcance mediante contenido diario. Sus perfiles oficiales se encuentran en Instagram, TikTok, Spotify y YouTube.

Como parte de sus planes de crecimiento, Mexazon inició este año la gira Fantastic Forever. Durante la entrevista, Axel adelantó que Perú podría convertirse en el primer país incluido en esta etapa internacional. La agrupación también informó que se encuentra cerrando presentaciones para septiembre