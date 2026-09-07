Vulnerables “invisibles”, los migrantes deportados de EU

Llegan mil cada mes a México

Viven con temor y sin trabajo, pues muchos carecen de documentos de identidad

Cientos de migrantes deportados por Estados Unidos son dejados en la frontera norte de México, desde donde el Instituto Nacional de Migración (INM) los traslada hasta el sur del país, viven con temor y sin trabajo, pues carecen de documentos de identidad y están “vulnerables e invisibles”.

En el primer semestre de 2026, el gobierno de Donald Trump deportó cada mes a casi mil personas indocumentadas de diferentes nacionalidades a nuestro país, reportan varias organizaciones civiles.

Los deportados son, en su mayoría, venezolanos, cubanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y haitianos. El Centro de Derechos Humanos (CDH) Fray Matías de Córdova, con base en Tapachula; Kino Border Initiative, en Nogales, Sonora; y la Oficina de Washington para América Latina, aseguraron que a esta población la autoridad mexicana sólo le da 10 días para resolver su situación migratoria, tiempo en el que no se les permite trasladarse a otros estados.

De acuerdo al informe Desterrados al sur: el costo humanitario de la deportación, según testimonios y reportes, muchas de estas personas llevaban años viviendo en Estados Unidos, como ha sucedido con los mexicanos. Tenían libertad condicional humanitaria, estatus de protección temporal o solicitudes de asilo pendientes que la administración Trump ha cancelado o revocado, señalaron.

Señalaron que al principio, después de trasladarlos a Tapachula, los agentes del INM los dejaban en espacios públicos, como la plaza central.

Sin embargo, recientemente los han llevado a la Estación Migratoria Siglo XXI, donde tras permanecer por “un lapso que suele ser no más de 36 horas, aunque puede prolongarse hasta siete u ocho días”, los liberan “dejándolos nuevamente en el abandono”.

Expuestos a la violencia

Reconocieron que el instituto sí suele deportar regularmente a ciudadanos de Guatemala, Honduras y El Salvador mediante el traslado en autobuses hacia sus fronteras, pero existe el riesgo de que sean expuestos nuevamente a la violencia que los obligó a salir.

Sobre los que se quedan en Tapachula, indicaron que esta población, en algunos casos de adultos mayores, es casi invisible en la ciudad salvo por los pocos que se congregan en la plaza central. “Los albergues locales no registran una saturación evidente; sin embargo, muchas de estas personas parecen haber conseguido alojamiento en condiciones precarias y de hacinamiento”.

Al ser liberados por el INM, revelaron, cada extranjero recibe un documento, el cual parece una carta de alta fotocopiada indicando que el instituto no los detuvo por motivos migratorios, sino los retuvo únicamente con fines estadísticos. No obstante, “no les brindan información sobre lo que sucederá al vencer su plazo de estancia ni sus opciones legales”.

El CDH Fray Matías y el Kino Border Initiative aseguraron que también se han encontrado con un gran número de casos en los que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos no devuelve documentos oficiales de identificación.

Consulado reporta detenciones diarias de migrantes mexicanos en Laredo, Texas

Las detenciones de personas mexicanas por parte de autoridades migratorias estadunidenses continúan diariamente en Laredo, Texas, aunque con características distintas a las acciones reportadas en otras ciudades de Estados Unidos, informó Juan Carlos Mendoza Sánchez, cónsul general de México en Laredo.

El diplomático explicó que en la región fronteriza existen dos dinámicas paralelas: las detenciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y los arrestos efectuados por la Patrulla Fronteriza durante intentos de cruce no documentado.

Mendoza Sánchez señaló que ICE concentra sus acciones principalmente en personas que cuentan con órdenes de expulsión o que fueron deportadas previamente y regresaron a Estados Unidos. «No es que ICE esté haciendo caza de migrantes», afirmó, al precisar que, de acuerdo con lo observado por el consulado, las autoridades buscan mantener discreción en este tipo de operativos.

Sin embargo, reconoció que también se presentan detenciones de personas que no eran el objetivo inicial de las autoridades. Explicó que, cuando ICE localiza a una persona en un centro de trabajo, puede entrevistar a otros empleados y, si alguno se encuentra en situación migratoria irregular, también puede ser detenido.

Consulado: ICE no hace «caza de migrantes» y Patrulla Fronteriza reporta mínimo histórico

Respecto a la Patrulla Fronteriza, indicó que diariamente se registran intentos de cruce y detenciones, aunque los encuentros se encuentran «en su mínimo histórico». Agregó que entre las personas detenidas hay mexicanos que previamente estuvieron en Estados Unidos y que incluso habían sido deportados.

El cónsul informó que el personal mexicano realiza visitas a instalaciones de ICE, la Patrulla Fronteriza y tribunales para dar seguimiento a los procedimientos. Como ejemplo, señaló que durante una visita reciente al Centro de Procesamiento de la Patrulla Fronteriza encontró alrededor de 84 mexicanos detenidos.

Precisó que no todos habían sido arrestados en un intento reciente de cruce, ya que algunos procedían de otros lugares o habían cumplido sentencias y permanecían en el centro a la espera de ser trasladados a Harlingen, desde donde posteriormente son enviados en avión hacia distintos puntos del sur de México.