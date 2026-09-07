Multas a bicis y motos eléctricas sin placas, desde noviembre

Regularización en CDMX

Quien circule sin papeles recibirá una sanción que van de los 1,173 a 2,346 pesos

Conductores de motos, bicicletas y otros Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (Vemepe) que superen los 25 km/h deberán circular con sus unidades emplacadas a partir del 20 de noviembre o serán sancionados hasta con 2,346 pesos, luego de las modificaciones a la Ley de Movilidad.

La Secretaría de Movilidad capitalina (Semovi) abrió el 1 de julio de 2026 el registro obligatorio para bicicletas, motonetas y scooters eléctricos, y fijó el 20 de noviembre de 2026 como fecha límite para regularizarse. Después de ese día, circular sin placas deja de ser una podría costarte una multa.

El titular de la Semovi, Héctor Ulises García Nieto, informó que las multas y sanciones comenzarán a aplicarse en poco más de 2 meses, con el objetivo de dar un periodo adicional a quienes ya contaban con uno de estos vehículos para realizar su registro y emplacamiento.

La medida contempla a los vehículos clasificados como Vemepe tipo A y B, dentro de los cuales se encuentran distintas unidades de movilidad eléctrica personal.

¿Cuánto costarán las placas?

El costo previsto para las placas de estos vehículos era de 710 pesos. Sin embargo, el secretario de Movilidad informó que se planteó reducir la tarifa a la mitad debido a que se trata de vehículos eléctricos.

De concretarse la modificación correspondiente, el costo será de 355 pesos. García Nieto señaló que el ajuste depende de una modificación que debe realizar el Congreso de la Ciudad de México.

Una vez realizado el pago, los propietarios podrán recibir las placas correspondientes para cumplir con las nuevas disposiciones.

¿Quiénes tienen que emplacar?

Los propietarios que ya tenían un Vemepe antes del 1 de julio cuentan hasta el 20 de noviembre para realizar el registro y emplacamiento.

En el caso de los vehículos adquiridos posteriormente, las autoridades habían establecido que deberían salir de los establecimientos ya emplacados, como parte de las nuevas disposiciones de movilidad.

¿Qué cambia el 20 de noviembre?

1 de julio de 2026. Entró en vigor la obligación y se abrió el sistema de registro de la Semovi. Desde ese día, los vehículos nuevos deberían venderse ya registrados por el distribuidor.

1 de septiembre de 2026. Comenzó la etapa de amonestaciones. La Secretaría de Seguridad Ciudadana puede detener al conductor, revisar documentos y levantar una infracción de carácter preventivo.

20 de noviembre de 2026. Termina el plazo de regularización para quienes compraron su vehículo antes de julio. A partir de esa fecha se aplican las multas completas.

¿Qué es un Vemepe y qué es un VEP?

La normativa divide estos vehículos en dos categorías, los Vemepe y los VEP.

Los Vemepe (Vehículo Motorizado Eléctrico Personal). Son los que sí necesitan placas. Para caer en esta categoría, el vehículo debe cumplir con cuatro condiciones al mismo tiempo:

– Tener dos ruedas o más.

– Contar con acelerador independiente, es decir, que avance sin necesidad de pedalear.

– Alcanzar una velocidad superior a los 25 km/h.

– Tener un motor eléctrico de entre 250 watts y 1,000 watts (1 kW) de potencia.

Aquí también entran las motonetas eléctricas, las bicimotos, los scooters de mayor potencia y las bicicletas eléctricas con acelerador que superan los 25 km/h.

Los VEP (Vehículo Eléctrico Personal). Es el que queda exento del emplacamiento. Se trata de vehículos con motor de menos de 250 watts, velocidad máxima de 25 km/h y peso total inferior a 35 kilogramos. No pagan placa, pero sí deben registrarse para obtener el Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME), un holograma gratuito.

En esta categoría caen los monopatines eléctricos ligeros y las bicicletas con asistencia al pedaleo cuyo motor no rebasa los 250 watts. Los vehículos sin propulsión alguna —bicicletas convencionales, patines, patinetas— quedan fuera de toda obligación.

No basta con emplacar. Para conducir un Vemepe en la Ciudad de México se requiere licencia.