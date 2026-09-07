Ordena Ssa revisión nacional en institutos y hospitales tras brote de salmonella en CDMX

Alimentos contaminados en el Hospital General de México

Vigilancia epidemiológica y sanitaria por medio de la Dirección General de Epidemiología y de la Cofepris

Tras el brote de salmonella ocurrido la semana pasada en el Hospital General de México Dr Eduardo Liceaga, la Secretaría de Salud (Ssa), informó que inició una “investigación sobre la situación en los otros institutos nacionales de salud y hospitales de referencia con el propósito de identificar y atender oportunamente cualquier otro evento que pudiera representar un riesgo.”

El titular de Salud, David Kershenobich, detalló que giró instrucciones a Dirección General de Epidemiología, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, así como al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y a Instituto, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al IMSS Bienestar y a Pemex a realizar una “revisión profunda de las condiciones higiénicos sanitarias de los servicios de alimentación en sus unidades hospitalarias”.

Lo anterior, con énfasis en la preparación, almacenamiento, conservación y suministro de alimentos y las condiciones sanitarias de las cocinas y los comedores. “He solicitado que estas revisiones se realicen con carácter urgente y que sus resultados sean informados a la Secretaría de Salud”, aseveró.

El funcionario federalapuntó que el Dijo que más tarde el HGM informará sobre evolución de los pacientes afectados por el brote de Salmonella. Recodó que el brote afectó a 135 médicas y médicos residentes y de posgrado del referido nosocomio. “De ellos requirieron tratamiento hospitalario 41. Las personas afectadas han recibido atención y todas se encuentran en buenas condiciones”, aseveró.

Subrayó que “desde el primer momento nuestra prioridad ha sido y es proteger la salud de las y los residentes, atender a quienes resultaron afectados e investigar con rigor las causas de este evento”.

Apuntó que continua la vigilancia epidemiológica y sanitaria por medio de la Dirección General de Epidemiología y de la Cofepris, los que “en el ámbito de sus respectivas atribuciones determinan con evidencia las causas de cualquier evento que sea identificado y procedan a las medidas correctivas necesarias.”

Enfatizó que “las médicas y los médicos residentes cumplen una tarea fundamental en nuestros hospitales, su formación exige mucho de ellas y de ellos, y las instituciones tenemos la responsabilidad de garantizarles condiciones adecuadas, dignas y seguras para desarrollar su labor.”

La Ssa dará a conocer los avances y las medidas que resulten de ese proceso. “Nuestra responsabilidad no es solamente atender estos eventos cuando ocurren, es importante actuar preventivamente, detectarlos oportunamente, investigar sus causas y corregir cualquier falla.”

Por su parte, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha reportado que la mañana del jueves recibió la notificación del brote entre sus residentes y estudiantes de posgrado de alta especialidad. Las autoridades de la División de Estudios de Posgrado se han trasladado al hospital para dar seguimiento a la situación y brindar el apoyo necesario a los estudiantes afectados.

Aunque la UNAM no ha detallado la cantidad de alumnos enfermos, las causas del brote ni el estado de salud individual de sus residentes, la institución educativa ha aseverado que permanecerá atenta a su evolución y necesidades. Además, mantendrá la coordinación con las autoridades hospitalarias y proporcionará el acompañamiento requerido.

Para los estudiantes que necesiten apoyo, la UNAM ha habilitado el teléfono 55 56 23 72 64 y el correo electrónico comunicacion@fmposgrado.unam.mx.

Bajan a 23 los médicos residentes hospitalizados

El Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga informó en sus redes sociales que, de los 41 médicos residentes y de posgrado del nosocomio que estaban internados por el brote de Salmonella, al corte de hoy solo 23 permanecen hospitalizados.

Dicho brote, presuntamente por contaminación de alimentos en el comedor para médicos residentes, afectó en total a 135 médicos.

Detalló que de los poco más de 20 que siguen internados, “todos se encuentran estables, reciben atención médica y ninguno ha requerido atención en terapia intensiva. Su evolución es satisfactoria”.

El HGM detalló que “los estudios de laboratorio realizados mediante pruebas moleculares (PCR) han identificado dos agentes infecciosos: salmonella spp. y escherichia coli enterotoxigénica (ETEC)”.

La Dirección General de Epidemiología y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) continúan con la investigación epidemiológica y sanitaria para determinar la fuente específica de contaminación, así como con la revisión de las condiciones de preparación y suministro de alimentos.

Reiteró que el servicio subrogado de comedor para médicos residentes “permanece suspendido”.

El Hospital General de México reiteró su “compromiso con la salud y la seguridad de los médicos residentes y pacientes, y continuará informando sobre la evolución de este evento”.