Trump publica mapa con la bandera de EU cubriendo México, el Caribe y Canadá

En su cuenta de Truth Social

– El presidente acostumbra a difundir memes e imágenes generadas por sus simpatizantes o por IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha compartido este lunes en su red Truth Social un mapa en el que las franjas rojas y blancas de la bandera estadounidense cubren México, el Caribe y Canadá, además de Groenlandia e Islandia.

Trump ha publicado ese mapa sin ningún comentario en su red Truth Social, horas después de haber sugerido, en la misma red social, que el estado estadounidense de Nuevo México debería renombrarse y denominarse «Nueva América», en línea con su reclamación sobre el «Golfo de América».

El presidente acostumbra a difundir en esa red social memes e imágenes generadas por sus simpatizantes o por inteligencia artificial, y no está claro el origen del mapa que publicó este lunes.

No obstante, el mandatario ha dejado claro en su segundo mandato sus ambiciones expansionistas sobre territorios como Groenlandia o incluso Canadá, y no ha descartado una intervención militar para tomar Cuba.

Sin mencionar explícitamente el mapa publicado por Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha emitido este lunes un mensaje en la red social X en el que quiso dejar claro que el territorio mexicano “no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero”.

El mapa de Trump se dio a conocer, además, días después de que Trump firmara una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario, que hace frontera entre EU y Canadá por el de “Lago América”.

El contexto regional: presión sobre Venezuela y Cuba

Estas imágenes se enmarcan, además, en un contexto más amplio de despliegue militar y político estadounidense en la región, que incluye la captura de Nicolás Maduro en enero de este año y el reconocimiento de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela por parte de Washington.

En paralelo, el secretario de Estado Marco Rubio ha intensificado la presión sobre Cuba. El 3 de septiembre firmó la designación de seis nuevos objetivos bajo la Orden Ejecutiva 14404, que amplía las sanciones contra personas e instituciones cubanas en sectores como energía, minería y servicios financieros, y describió al gobierno de la isla como “una amenaza profunda y multifacética para la seguridad nacional” de EU.