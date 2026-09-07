Veracruz oscuro

Salvador Martínez G. Aunque Pese

El pasado viernes 4 de septiembre fue asesinado Zenyazen Escobar García, hasta hoy sin esclarecer causas ni circunstancias, sólo haber encontrado su cuerpo en la carretera de Xalapa-Veracruz y se suma la violencia prevaleciente desde hace sexenios en el estado.

Hoy gobernado por Rocío Nahle García, Veracruz es la entidad de la República con el mayor número de asesinatos de políticos y periodistas, lo que determina los altos niveles de inseguridad y de violencia que privan en la entidad. De 2018 a 2026 se han registrado 282 eventos de violencia contra actores políticos en 110 municipios y del año 2000 a la fecha acumula el asesinato de 35 periodistas.

En el caso de los periodistas, Veracruz pasó de 17 asesinados en el gobierno de Javier Duarte, siete en el de Cuitláhuac García y ya cinco con Nahle en menos de dos años, manteniéndose como el estado más letal para la prensa en México.

En el caso del diputado Zenyazen, quien fuera secretario de Educación en el gobierno de Cuitláhuac García, las investigaciones de su homicidio fueron atraídas por la Fiscalía General de la República, a cargo de Ernestina Godoy, por tratarse de un diputado federal, pero nada ha aportado para esclarecer los hechos que se mantienen en plena oscuridad, como los de la mayoría del resto de los políticos y periodistas muertos en la entidad.

En los últimos sexenios, más del 80 por ciento de las carpetas de investigación de los casos reportados se encuentran archivadas y sin detenidos, lo cual revela el alto nivel de impunidad existente y, por ende, persistente.

Por lo que se ve, el Veracruz oscuro está lejos de ver la luz ni con la intervención de la FGR. ¡Hasta cuándo se verá un cambio!

Susurros

La derechización en el mundo avanza con un simbólico triunfo electoral en Sajonia-Anhalt, Alemania, donde el partido ultraderechista AfD ganó al duplicar los votos obtenidos en 2021.

El triunfo electoral de la derecha alemana refuerza la tendencia observada en Europa y también en América Latina como un efecto de contagio transnacional impulsado por Donald Trump, con discursos antimigración, proteccionista y antiglobalización, en los que se escudan los conservadores para convencer a electores desideologizados, temerosos y algo decepcionados de políticas de izquierda y centro-izquierda que no logran aterrizar beneficios contundentes.

El futuro global no se ve claro ni definido y los analistas observan tendencias de péndulo en lapsos perentorios de 10 años, esto es ir a la derecha para en unos años regresar a la izquierda y viceversa. ¿Será?

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