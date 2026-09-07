Sofía Rei, en el Lunario

El Folk sudamericano y la experimentación electrón ica

Tras su paso por la edición 54 del Festival Internacional Cervantino, la cantautora y productora argentina debutará en el recinto capitalino

La cantante, compositora y productora Sofía Rei, reconocida por su singular voz de mezzosoprano con formación clásica y una audaz propuesta musical que fusiona estilos folclóricos sudamericanos, jazz, pop, música experimental y electrónica, llegará por primera vez al Lunario del Auditorio Nacional el lunes 19 de octubre a las 20:00 horas, luego de su participación en la edición 54 del Festival Internacional Cervantino. En este concierto, la también nominada al Grammy presentará temas de Antónima, su séptimo álbum de estudio, el cual explora la sororidad y el intercambio cultural.

Inspirada en el vasto universo de las tradiciones latinoamericanas y en sus propios instintos creativos, Rei ha forjado una identidad artística original y atemporal que la define como una de las voces más fascinantes de la escena internacional actual y referente global de la música de raíz y la experimentación electrónica. Descrita por The Boston Globe como «poseedora de una voz voluptuosamente completa», reúne armónicamente el sonido de instrumentos tradicionales —como el bombo argentino, el charango andino y el arpa paraguaya— con recursos contemporáneos como loops, guitarras eléctricas y cajas de ritmos. La artista argentina ha colaborado con referentes de la música y la vanguardia en Nueva York, donde reside, como John Zorn, Bobby McFerrin, Marc Ribot y Maria Schneider.

Antónima, la producción discográfica más reciente de Sofía Rei fue lanzada bajo el sello GroundUP Music, de Michael League –líder de la banda de jazz Snarky Puppy– y es un mosaico de voces femeninas consideradas pilares de la música latina contemporánea, integrando el talento de la guatemalteca Gaby Moreno, la cubana Daymé Arocena y Mireya Ramos de ascendencia dominicana y mexicana (fundadora del mariachi femenil Flor de Toloache, ganador del Grammy Latino). Para la artista, estas colaboraciones significan diálogos profundos que enriquecen su interpretación, reafirmando que su música es, ante todo, un ejercicio colectivo.

Nacida en Buenos Aires y radicada en Nueva York, Sofía Rei va más allá del concepto convencional de una cantante, para erigirse como una auténtica arquitecta sonora. Su identidad musical se define por una dualidad que entrelaza la calidez del folclor de Sudamérica y la innovación de la vanguardia electrónica. Su formación ha sido rigurosa y ecléctica, la cantante, compositora, productora y educadora es una mezzosoprano de formación clásica, que comenzó su carrera profesional a los nueve años, como parte del Coro de Niños del Teatro Colón y posteriormente el Coro Nacional de Niños de Argentina.

Mientras cursaba estudios de ópera en el Conservatorio Nacional de Buenos Aires, su interés por la improvisación la llevó a mudarse a Estados Unidos en 2001 para estudiar en el Conservatorio de Música de Nueva Inglaterra (Boston), donde hizo su maestría en jazz e improvisación, además de perfeccionar su técnica con figuras como Danilo Pérez, Charlie Banacos y Dominique Eade. Esta doble formación le permitió abordar con gran soltura géneros que van del pop al jazz, música clásica, latino, experimental, world music, electrónica y los ritmos folclóricos de Argentina, Perú, Colombia y Uruguay.

Sofía Eugenia Koutsovitis, conocida como Sofía Rei, ha llevado su propuesta artística a más de 35 países y cuenta con dos prestigiosas presentaciones en el afamado espacio Tiny Desk de NPR (National Public Radio). También arreglista y letrista, con su proyecto en solitario ha grabado los álbumes: Ojalá (2006), Sube azul (2009), De tierra y oro (2012), El Gavilán (2017), Umbral (2021), Coplas escondidas (2023) y Antónima (2026).

Paralelamente a su carrera sobre los escenarios, es cofundadora de El Colectivo Sur, una iniciativa establecida en Nueva York cuyo propósito es impulsar la conciencia pública y la difusión de la música sudamericana. Es también fundadora de Mycale, un cuarteto internacional a cappella con sede en Nueva York, al lado de Ayelet Rose Gottlieb (Israel), Malika Zarra (Marruecos) y Basya Schechter (Estados Unidos). Asimismo, forma parte del Song Project de John Zorn, con Mike Patton y Jesse Harris, entre otros.

La gira actual de Sofía Rei es una demostración de «futurismo digital» con raíces profundas, es presenciar un diálogo entre el pasado folclórico de nuestro continente y la vanguardia musical. Su puesta en escena equilibra instrumentos acústicos con un diseño sonoro moderno, creando una experiencia inmersiva. Su labor docente en Berklee College of Music y su experiencia en programas como Berklee Latino le otorgan una autoridad técnica que se traduce en un espectáculo de gran calidad interpretativa.

Por otro lado, existe un vínculo profundo y de gran compromiso social entre Sofía Rei y México. En 2009, la intérprete fue seleccionada para presentar el estreno de Niña Dance, una obra de Lojva Zhurbin comisionada especialmente por la Carnegie Hall Corporation e inspirada en los asesinatos y desapariciones sin resolver de mujeres y niñas en Ciudad Juárez, Chihuahua. El estreno de esta pieza tuvo lugar en el Zankel Hall, donde Rei la presentó como parte de la serie de conciertos New Voices de The Jazz Gallery, reafirmando su capacidad para dar voz a realidades complejas a través de su propuesta artística. La cantautora formó parte del Festival M Jazz en la Ciudad de México en 2024, que reunió lo mejor del jazz contemporáneo nacional e internacional en la capital del país.

Se presentará el próximo lunes 19 de octubre a las 20:00 horas en el Lunario del Auditorio Nacional (Reforma 50, Bosque de Chapultepec, costado poniente del Auditorio Nacional). Boletos: de $900 a $1940, disponibles en las taquillas del recinto y a través del sistema Ticketmaster.