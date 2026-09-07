UAEMéx fortalece la gerontología para impulsar un envejecimiento digno

La rectora Martha Patricia Zarza Delgado destacó el valor social y humano de esta disciplina

Toluca, Méx.– La gerontología representa una respuesta profesional a los retos de una sociedad que envejece y un campo estratégico para fortalecer los cuidados, el bienestar y el desarrollo humano. Por ello, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) reafirma su compromiso con la formación de especialistas capaces de comprender el envejecimiento desde una perspectiva integral, digna y positiva, afirmó la rectora Martha Patricia Zarza Delgado.

Durante la ceremonia conmemorativa del Día Nacional de la Gerontóloga y el Gerontólogo, realizada en el Edificio de Gerontología, en el Campus “El Rosedal”, la rectora destacó que esta disciplina ejemplifica el valor social, económico, profesional y humano de los cuidados, al tiempo que contribuye a construir mejores condiciones de vida para las personas adultas mayores.

Acompañada por la directora de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, Bárbara Dimas Altamirano, y ante integrantes de la comunidad auriverde, Zarza Delgado entregó reconocimientos por aprovechamiento académico a Ofelia Julieta Hernández Martínez, América Aguilar Ávila y Cuauhtémoc Yaside López Pérez, estudiantes de la Licenciatura en Gerontología.

La rectora sostuvo que los cuidados están estrechamente vinculados con el desarrollo social, por lo que es necesario reconocer, promover y fortalecer la gerontología como un ámbito fundamental para el bienestar colectivo. En este sentido, resaltó que la Licenciatura en Gerontología responde a las necesidades de una sociedad en transformación y contribuye a normalizar el cuidado desde la corresponsabilidad y la acción social.

Zarza Delgado señaló que, como parte de la construcción de una institución más cercana, incluyente y progresista, la UAEMéx presentó recientemente la Política Institucional para la Universidad Cuidadora, mediante la cual se busca transversalizar la perspectiva de cuidados en la vida universitaria.

Como parte de esta agenda, agregó, durante septiembre la Clínica Multidisciplinaria de Salud (CMS) ofrecerá consultas gratuitas en gerontología, con la finalidad de acercar atención especializada a la población.

En representación del estudiantado, el alumno consejero universitario y estudiante de la Licenciatura en Gerontología, Cuauhtémoc Yaside López Pérez, afirmó que ejercer esta profesión implica comprender el envejecimiento desde una perspectiva integral y humana, así como reconocer la capacidad de las personas para tomar decisiones sobre su propia vida.

Destacó que el bienestar se construye mediante la participación y la vida en comunidad, por lo que llamó a impulsar una sociedad en la que envejecer sea una etapa que pueda vivirse con dignidad, autonomía y plena participación social.

Como parte de la celebración, la rectora Martha Patricia Zarza Delgado y autoridades universitarias recorrieron el área administrativa del Edificio de Gerontología, donde conocieron el mural “Aquí crecemos todos: un mural construido por las generaciones de gerontología”. Asimismo, visitaron las aulas para convivir con estudiantes de esta licenciatura.