Diego Díaz, Novato del Año de la ONEFA, orgullo de Potros Salvajes

Toluca, Méx.- Diego Díaz Galindo, quarterback de Potros Salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), fue reconocido como Jugador Novato del Año 2025 de la Conferencia Nacional de Categoría Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA), distinción que representa un motivo de orgullo personal y, al mismo tiempo, refleja el trabajo colectivo de la institución verde y oro.

El estudiante de la Licenciatura en Administración recibió este reconocimiento como resultado de su destacada actuación durante la temporada 2025, en la que registró 803 yardas por pase, seis touchdowns y un promedio de 133.83 yardas por encuentro.

Para el quarterback auriverde, el galardón representa una motivación para continuar creciendo dentro y fuera del emparrillado, con la mira puesta en nuevos triunfos para Potros Salvajes.

Más allá de una distinción individual, Díaz Galindo considera que el premio es resultado del trabajo de toda la comunidad que integra a Potros Salvajes, desde jugadores y entrenadores hasta el equipo multidisciplinario, personal administrativo y de mantenimiento.

Con el reconocimiento como Novato del Año en el pasado reciente, Diego Díaz Galindo afronta ahora un nuevo reto: seguir creciendo partido a partido, aportar su talento al conjunto auriverde y contribuir a que los Potros Salvajes continúen dejando en alto los colores de la UAEMéx dentro del futbol americano estudiantil.