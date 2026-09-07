El efecto Fox

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Pasado mañana, el jueves 10 de este patriótico mes de septiembre inicia formalmente el proceso electoral de 2027.

Pero el proceso real comenzó con los acuerdos tomados el domingo 3 de mayo en el Consejo Nacional de Morena.

Ese día en Morena comenzó la simulación.

El partido en el poder determinó que lanzaría sus Coordinadores de Defensa de la Transformación (hace poco se les agregó el de la Soberanía) en cada uno de los 17 estados, las mil 800 alcaldías y las 300 diputaciones federales con proceso electoral en 2017.

Los coordinadores, que saldrían de un cruce de resultados de encuestas y valoraciones internas del Consejo de Elecciones de cada personaje o aspirante en disputa, iniciarían un recorrido de inmediato en sus estados, sus presidencias municipales y sus distritos para posicionarse a través de difundir personalmente, y con sus equipos, los logros e informes de la 4T y los dictados de las políticas del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, prácticamente, colonia por colonia, casa por casa.

Por supuesto que el tema de los programas sociales irían en primer lugar en esa campaña “informativa”.

Esos “coordinadores” se transformarán automáticamente en los candidatos a gobernadores, alcaldes y a diputados federales y estatales cuando el INE y los institutos estatales abran las inscripciones formales a esos cargos.

El domingo 3 de mayo, los consejeros de Morena determinaron que el 22 de junio su partido daría a conocer los nombres de los “coordinadores” a cada uno de los 17 estados en juego, el 3 de agosto saldrían los nombres de los coordinadores para cada uno de los 300 distritos donde debe haber diputados federales, el 21 de septiembre se darían a conocer los nombres de los coordinadores en cada una de las 1 mil 800 alcaldías en disputa y el 8 de noviembre los que irían a buscar una diputaciones estatal.

El calendario abrió el juego electoral interno. Los aspirantes comenzaron a moverse para apuntarse.

Al parejo, se decidió remover a Luisa María Alcalde de la dirigencia nacional de Morena en favor de Ariadna Montiel, quien operaba la Secretaría del Bienestar (y el enorme presupuesto y los padrones de beneficiarios de los programas Sociales, que son la base real de los triunfos electorales dentro de la 4T) y colocar a Citlalli Hernández en la presidencia de la Comisión de Elecciones en este partido.

En ese movimiento salió, igual, Andrés Manuel Andy López Beltrán de la Secretaría de Organización para ir a buscar la coordinación de un distrito en Tabasco a fin de obtener una diputación federal en 2027.

Todo lo anterior fue diseñado para permitir que Morena colocara a sus aspirantes a todos los cargos de elección en juego en 2027 por fuera del calendario y las normas establecidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Todo un entramado y argucias para el agandalle, la violación impune de reglas y la simulación absoluta para imponer a sus aspirantes en cada una de los cargos en juego.

Hoy todo está alterado en su agenda interna, pero ahí la llevan.

La oposición sabe que Morena va al avasalle

En este contexto, de absoluto agandalle morenista la dirigencia del PAN, encabezada por Jorge Romero, decidió ir sin alianzas en todo el proceso de 2027.

El PAN apenas representa un 16% de la votación y es el partido que luego de 2 presidencias ha perdido el mayor número de votantes, quizá entre 8 y 12 millones.

El PRI, liderado por el controvertido senador Alejandro Alito Moreno, no anda mejor. Y apenas representa otro 15 a 17% de votos.

Y MC, con Jorge Maynez, juega a irse solo por la libre, para reiterar que en el fondo juega al lado de la 4T.

Estos tres partidos recibieron un 54% de votos diputados en 2024 mientras Morena, PT y Verde sumaron un 56%.

Los adelantos de cada dirigente han generado una dura y ofensiva confrontación verbal entre ellos que amenaza con llevarlos sin alianza en 2027.

Entra Fox al quite

Es justo a 10 meses del día de la elección en que el ex presidente Vicente Fox, junto a un grupo de viejos y reconocidos panistas -entre los que están Juan Carlos Romero Hicks, Rodolfo “El Negro” Elizondo, José Luis Salas Cacho, José Espina, Víctor Guerrero Chávez y Juan Hernández-, entra al escenario para intentar ser el puente de una alianza electoral inviable entre opositores.

Este grupo, con Fox al frente, se comenzó a integrar luego del embate de la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno y los integrantes de la 4T con senadores, gobernadores y diputados de Morena la emprendieron contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por el tema de 2 agentes de la CIA que operaron junto a elementos del Ejército, la Guardia Nacional y agentes estatales en la localización y destrucción de un mega laboratorio de fentanilo en la sierra de ese estado.

Hoy, este grupo y el ex presidente aparecieron en un encuentro en la misma sede nacional del PRI con la dirigencia de este partido.

En el Salón Presidentes del PRI, Fox y su grupo hablaron de opciones y alianzas con el PAN, con Alejandro Alito Moreno y los coordinadores parlamentarios el senador guerrerense Manuel Añorve y el coordinador de los diputados y exgobernador en Coahuila, Rubén Moreira.

El encuentro se da en un contexto en que las dirigencias estatales de Acción Nacional presionan a su dirigencia nacional para ir en alianza con el PRI en aquellos estados con elecciones en 2027 y que son amenazadas de ser arrasadas con las malas mañas de Morena.

Luego de este encuentro, y las presiones del panismo estatal, el dirigente del PAN, Jorge Romero, habló ya de abrir las puertas a esas alianzas.

La reacción en la presidencia de Claudia Sheinbaum, la dirigencia de Morena y el entorno de la 4T ha sido agria y de ir al descontón contra el ex presidente Fox y el senador Alito Moreno.

Y esto apenas comienza pasado mañana jueves 10 de septiembre.

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